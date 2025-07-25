بسبب مبيد حشري.. وفاة 6 أطفال بتسمم في المنيا

أصيب 5 أطفال بإعياء شديد، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك نتيجة إدعاء تناول مبيد حشري في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة 5 أطفال بحالة إعياء شديدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتم نقل الأطفال إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

أضرار المبيدات الحشرية

المبيدات الحشرية سموم، وللأسف، قد تضرّ أكثر من مجرد "الآفات" التي تستهدفها، فهي سامة، والتعرض لها قد يُسبب عددًا من الآثار الصحية، وترتبط بمجموعة من الأمراض الخطيرة، من مشاكل الجهاز التنفسي إلى السرطان

يمكن أن تكون المبيدات الحشرية شديدة السمية، ما يعني أنها قد تُسبب آثارًا ضارة أو مميتة بعد تناولها أو استنشاقها أو ملامستها للجلد، تظهر الأعراض بعد التعرض بفترة وجيزة، أو قد تظهر خلال 48 ساعة. وتشمل هذه الأعراض:

تهيج الجهاز التنفسي والتهاب الحلق و/أو السعال

التحسس التحسسي

تهيج العين والجلد

الغثيان والقيء والإسهال

الصداع وفقدان الوعي

ضعف شديد ونوبات و/أو وفاة