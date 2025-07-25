السر في الأكل.. ازاي تحمي شعرك من التساقط بنظام غذائي سحري

اتباع نظام غذائي صحي يُساعد على الحفاظ على شعرك قويًا ولامعًا، كما أن ما تتناولينه يُساعد على منع تساقط شعرك، إذا لم تحصلي على بعض العناصر الغذائية من الطعام، فقد تلاحظين آثار ذلك على شعرك.

كما تلعب الأحماض الدهنية الأساسية ، وخاصةً أوميغا 3، دورًا أساسيًا في صحة بشرتك وشعرك وأظافرك، يُنصح بتناول بعض هذه الأطعمة الغنية بأوميغا 3 يوميًا

أكلات هامة للحفاظ على صحة الشعر

سمك السلمون والتونة والماكريل والأسماك الدهنية الأخرى

زيت بذور الكتان، بذور الكتان، بذور الشيا ، زيت الكانولا

الجوز

الصويا والتوفو والخضراوات الصليبية

الخضروات الصليبية ( البروكلي ، القرنبيط، براعم بروكسل)

فيتامينات ب6 وب12 وحمض الفوليك مهمة أيضًا لشعرك، غالبًا ما لا يحصل النباتيون والنباتيون الصرف على كميات كافية منها.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب6 الموز والبطاطس (البيضاء والحلوة) والسبانخ، أما المصادر الرئيسية لفيتامين ب12 فتشمل اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان.

يمكنك الحصول على حمض الفوليك من خلال تناول الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة، وخاصةً الحمضيات والطماطم، كما يتوفر أيضًا في الحبوب الكاملة والحبوب المدعمة، والفاصولياء، والعدس

كما أن البروتين ضروري أيضًا للحفاظ على صحة الشعر، لكن الكثيرين لا يحصلون على ما يكفي منه، اللحوم الخالية من الدهون كالأسماك والدجاج، والبيض، ومنتجات الصويا، مصادر جيدة، تناول حصة واحدة يوميًا

المصدر webmd