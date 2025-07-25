الوقاية من 5 أمراض.. احرص على هذا التمرين يوميا

المشي لمدة 30 دقيقة أو أكثر يوميًا في معظم أيام الأسبوع يعد وسيلة رائعة لتحسين صحتك العامة أو الحفاظ عليها.

إذا لم تتمكن من تخصيص 30 دقيقة يوميًا، فتذكر أن المشي لمسافات قصيرة وبصورة متكررة قد يكون مفيدًا.

كما إن المشي مع الآخرين قد يحول التمرين إلى مناسبة اجتماعية ممتعة.

فوائد المشي يوميا

أنت تحمل وزن جسمك عند المشي، يُعرف هذا باسم تمارين تحمل الوزن، من فوائد المشي ما يلي:

زيادة اللياقة القلبية الوعائية والرئوية (القلب والرئة)

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

تحسين إدارة الحالات مثل ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول ، وآلام المفاصل والعضلات أو تصلبها، ومرض السكري

عظام أقوى وتوازن أفضل

زيادة قوة العضلات والقدرة على التحمل

انخفاض الدهون في الجسم

المشي وسيلة رائعة لتحسين صحتك العامة أو الحفاظ عليها ٣٠ دقيقة فقط يوميًا كفيلة بتعزيز لياقة القلب والأوعية الدموية، وتقوية العظام، وتقليل الدهون الزائدة في الجسم، وتعزيز قوة العضلات وقدرتها على التحمل.