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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكبدة الجملي

الكبدة الجملي
الكبدة الجملي
ريهام قدري

إذا كنتي من عشاق الكبدة الجملي، نقدم اليكي طريقة عمل الكبدة الجملي بطعم شهي وتتبيلة مميزة، كما تُقدم في محلات الكبدة والسندوتشات الشعبية:

-المكونات:

نصف كيلو كبدة جملي مقطعة شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة واحدة

5 فصوص ثوم مهروس

1 حبة فلفل أخضر حار (أو حسب الرغبة)

1 حبة فلفل رومي أخضر مقطعة شرائح

1 حبة فلفل رومي أحمر مقطعة شرائح (اختياري)

1 ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

زيت للتحمير (يفضل زيت ذرة أو عباد شمس)

رشة شطة (اختياري)

- الطريقة:

1. تنظيف الكبدة:

ضعي الكبدة في وعاء به ماء وخل وعصير ليمون واتركيها لمدة 10 دقائق للتخلص من الزفارة، ثم اشطفيها جيدًا وصفيها.

2. التتبيل:

في وعاء، اخلطي الثوم، الكمون، الكزبرة، البابريكا، الشطة، الفلفل الأسود، والملح، ثم أضيفي عصير الليمون والخل.

أضيفي الكبدة إلى التتبيلة واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل (كلما زادت مدة التتبيل كلما أصبحت ألذ).

3. الطهي:

في طاسة كبيرة على نار عالية، سخني قليلًا من الزيت.

أضيفي الكبدة وقومي بالتقليب السريع (تشويح) حتى يتغير لونها.

أضيفي الفلفل الرومي والحار وقلّبي مع الكبدة لمدة 5 دقائق حتى تنضج.

4. التقديم:

قدميها ساخنة مع عيش بلدي، طحينة، سلطة خضراء، وشرائح ليمون.

- نصائح:

لا تتركي الكبدة على النار فترة طويلة حتى لا تصبح قاسية.

يمكنكِ إضافة بصلة مفرومة ناعم مع الثوم لو تحبين نكهة البصل.

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