جدو يشعل مواجهة الأهلي بتصريحات نارية: بيراميدز سيلعب من أجل الفوز

أشعل محمد ناجي «جدو»، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق بيراميدز، أجواء المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، بعدما أطلق تصريحات حملت نبرة تحدٍ قبل اللقاء المنتظر بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

وقال محمد ناجي جدو، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر»: «مواجهة الأهلي وبيراميدز القادمة في الدوري صعبة بالتأكيد على الطرفين، ولها حسابات فنية مختلفة، لكن بيراميدز سيلعب من أجل الفوز».

وأضاف: «بيراميدز خاض بعد انتهاء التوقف الدولي، 5 مباريات مهمة وقوية للغاية، محليًا وقاريًا، والمباريات أمام المنافسين في بطولة الدوري حاليًا أصبحت صعبة، ولا يستطيع أي فريق تحقيق الفوز بنتيجة 4 أو 5 أهداف بسهولة، الأهلي عانى أمام مودرن سبورت من أجل تحقيق الفوز، وأيضًا الزمالك يكافح لتحقيق الانتصار في مبارياته، لكن يظل الأهم أن يسير الفريق بشكل جيد ومتوازن».

وعن تصريحات وائل جمعة التي أثارت الجدل مؤخرًا، علق جدو قائلًا: «جميعنا نعرف مقصد وائل جمعة من التصريحات، الأمر عندما يتعلق بالعتاب والتحفيز للاعبي الأهلي بسبب تراجع الأداء، من الأفضل أن يحدث داخل غرفة الملابس».

واختتم: «مودرن لم يتعمد تقديم أداء قوي أمام الأهلي على وجه التحديد، الفريق هذا الموسم يعيش فترة مميزة أمام مختلف الخصوم، ولم يكن من الصواب عتاب مودرن على تقديم أداء قوي في المباراة».