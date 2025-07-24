مدرب بيرميدز يحسم مصير بوبو ويغلق باب رحيله إلى الزمالك

حسم الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قراره النهائي بشأن مصير لاعب الوسط محمد رضا "بوبو"، العائد مؤخرًا من الإعارة إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

وعاد بوبو إلى بيراميدز عقب انتهاء فترة إعارته التي استمرت 6 أشهر، وسط تكهنات برحيله، خاصة في ظل اهتمام نادي الزمالك بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إلا أن يورتشيتش أخطر إدارة بيراميدز بشكل واضح برغبته في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، مؤكدًا أنه بحاجة إلى خدماته الفنية لتعزيز خط الوسط.

ويأتي قرار المدير الفني الكرواتي ليغلق الباب أمام محاولات الزمالك للتعاقد مع اللاعب، في ظل سعي القلعة البيضاء لدعم مركز الوسط بعدة صفقات مميزة استعدادًا للموسم المقبل.