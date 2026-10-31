هدفان ملغيان وتعادل سلبي.. شوط أول مثير بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في البريميرليج

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد، المقامة على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، بعدما شهدت الدقائق الـ45 الأولى إثارة كبيرة وفرصًا خطيرة من الجانبين.

وشهد الشوط إلغاء هدفين بداعي التسلل، الأول لصالح تشيلسي عن طريق البرازيلي إستيفاو في الدقيقة 15، بعدما تابع الكرة داخل الشباك، قبل أن يتدخل الحكم ويلغي الهدف بسبب وجود حالة تسلل.

وعلى الجانب الآخر، نجح مانشستر يونايتد في هز الشباك عن طريق البرازيلي ماتيوس كونيا، بعدما حول رأسية هاري ماجواير إلى المرمى، لكن الهدف لم يُحتسب بسبب التسلل.

في المقابل، فرض مانشستر يونايتد سيطرته على فترات طويلة من الشوط الأول، وهدد مرمى تشيلسي في أكثر من مناسبة، لكنه أهدر عددًا من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمنح الضيوف التقدم.

وأظهر الشياطين الحمر تفوقًا واضحًا في الاستحواذ خلال الدقائق الأخيرة، بعدما بلغت نسبتهم 71% في آخر 10 دقائق، وسط تراجع نسبي لأصحاب الأرض.

ورغم بعض المحاولات الخطيرة لتشيلسي، بدا مانشستر يونايتد الطرف الأكثر خطورة في الشوط الأول، الذي انتهى دون أهداف، ليبقى الحسم مؤجلًا إلى النصف الثاني من اللقاء.