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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مشروبات لعلاج الأملاح بالكلي والمسالك البولية

الاملاح
الاملاح
ريهام قدري

وجود الأملاح الزائدة بالجسم من المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير إليكِ قائمة بأهم المشروبات الطبيعية التي تساعد على علاج الأملاح الزائدة في الجسم، وتخفيف الأعراض الناتجة عنها مثل التورم، وآلام المفاصل، والحرقان أثناء التبول:

 1. ماء الليمون

غني بفيتامين C ومدرّ طبيعي للبول.
يساعد على تكسير حمض اليوريك وطرده خارج الجسم.
طريقة الاستخدام: كوب ماء دافئ + عصير نصف ليمونة على الريق يومياً.

 2. ماء الخيار

الخيار غني بالبوتاسيوم والماء، فيقلل الصوديوم الزائد.
يعزز ترطيب الجسم ويقلل التورم.
طريقة الاستخدام: انقعي شرائح خيار في ماء بارد لساعة وتناوليه خلال اليوم.

 3. عصير البطيخ

يحتوي على نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم.
يطرد الصوديوم الزائد من الكلى ويدر البول.
مفيد جداً في أيام الصيف الحارة.

 4. مغلي الشعير

مطهر للكلى ومدر للبول.
يساعد على تقليل حمض اليوريك والأملاح.
طريقة التحضير: اغلي ملعقتين من الشعير في لتر ماء واشربيه دافئاً أو بارداً على مدار اليوم.

 5. ماء الزنجبيل

يقلل الالتهابات الناتجة عن تراكم الأملاح.
يحسن من عمل الكلى والمثانة.
يمكن شربه مع عسل وليمون لزيادة الفائدة.

 6. عصير التوت البري

غني بمضادات الأكسدة ويمنع تكون حصوات البول.
يساعد على التخلص من البكتيريا والأملاح من المسالك البولية.

 7. ماء الكزبرة الخضراء

يُعتقد أنه يساعد على تكسير الأملاح وحصوات الكلى الصغيرة.
طريقة التحضير: اغلي ملعقة كزبرة خضراء مفرومة في كوب ماء، وصفّيه واشربيه يومياً.

نصائح إضافية:

قللي من تناول الملح والمخللات.
اشربي ما لا يقل عن 2 لتر ماء يومياً.
راقبي الأعراض واستشيري الطبيب إذا استمرت.

علاج الأملاح الزائدة الاملاح الكلي املاح

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