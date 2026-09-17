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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأول مرة.. تقديم التمويل الإسلامي عالميا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

منصة
منصة
أحمد عبد القوى

تستعد سوق التكنولوجيا المالية لاستقبال منصة رقمية جديدة تستهدف الجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع فتح قائمة انتظار للعملاء عالميًا تمهيدًا لطرح منتجاتها في عدد من الأسواق.

وتأتي الخطوة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول المنصة على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في إطار الاستعداد لإطلاق خدمات مالية موجهة للأفراد والشركات عبر نموذج رقمي موحد.

وتعتمد المنصة على دمج الذكاء الاصطناعي في بنيتها التقنية الأساسية، بهدف تقليص الوقت اللازم لتنفيذ عدد من الإجراءات المالية، وتوحيد عمليات التسجيل والتحقق وتقديم الخدمات التي تتطلب عادة التعامل مع أكثر من جهة.

وتشمل الخطط تقديم خدمات لاستلام الأموال والمدفوعات والتمويل والاستثمار، إلى جانب خدمات مالية عابرة للحدود، مع تصميم المنتجات منذ البداية بما يسمح بإطلاقها في أسواق متعددة.

وتدعم خطط التوسع جولة تمويل تأسيسية بلغت قيمتها 230 مليون دولار، تستهدف توظيف رأس المال في تطوير البنية التقنية والتنظيمية ودعم الانتشار في أسواق جديدة.

كما تتيح قائمة الانتظار أولوية الوصول إلى المنتجات الأولى عند إطلاقها، فيما تخطط المنصة لتقديم برنامج مزايا يرتبط باستخدام الخدمات ودعوة عملاء جدد.

وتتخذ المنصة من أبوظبي نقطة انطلاق لها، وتعمل على تطوير نموذج للتمويل الإسلامي يعتمد بصورة أساسية على الذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم الخدمات المالية المختلفة من خلال تجربة رقمية مترابطة.

منصة عالم اى تى

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