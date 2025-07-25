أعراض القولون العصبي.. وروشتة سحرية للتعامل معه

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة شائعة تؤثر على المعدة والأمعاء، تشمل الأعراض التشنج وآلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك أو كليهما، القولون العصبي هو حالة مستمرة تحتاج إلى إدارة طويلة الأجل.

فقط عدد قليل من الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي لديهم أعراض حادة. يمكن لبعض الأشخاص التحكم في أعراضهم من خلال إدارة النظام الغذائي ونمط الحياة والإجهاد، يمكن علاج الأعراض الأكثر حدة بالأدوية والمشورة.

لا يسبب القولون العصبي تغيرات في أنسجة الأمعاء أو يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.



أعراض القولون العصبي

تختلف أعراض القولون العصبي ولكنها عادة ما تكون موجودة لفترة طويلة، الأكثر شيوعا تشمل:

ألم في البطن أو التشنج أو الانتفاخ المرتبط بتمرير البراز.

تغيرات في مظهر البراز.

تغييرات في عدد المرات التي تمرر فيها البراز.

تشمل الأعراض الأخرى التي غالبا ما تكون مرتبطة الإحساس بالإخلاء غير الكامل وزيادة الغاز أو المخاط في البراز.





روشتة للقولون العصبي

يركز علاج القولون العصبي على تخفيف الأعراض حتى تتمكن من العيش بدون أعراض قدر الإمكان.

غالبا ما يمكن السيطرة على الأعراض الخفيفة عن طريق إدارة الإجهاد وإجراء تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة.. حاول أن:

ابتعد عن الأطعمة التي تسبب الأعراض.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

اشرب الكثير من السوائل.

مارس الرياضة بانتظام.

احصل على قسط كاف من النوم.

قد يقترح أخصائي الرعاية الصحية التخلص من هذه الأطعمة:

الأطعمة الغنية بالغاز، إذا كان الانتفاخ أو الغاز مشكلة، فلا تستهلك المشروبات الغازية والكحولية أو بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى زيادة الغاز.

الجلوتين، تظهر الأبحاث أن بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي يبلغون عن تحسن في أعراض الإسهال إذا توقفوا عن تناول الجلوتين حتى لو لم يكن لديهم مرض الاضطرابات الهضمية، يوجد الجلوتين في الأطعمة التي تحتوي على القمح والشعير والجاودار.



FODMAPs، بعض الأشخاص حساسون لبعض الكربوهيدرات مثل الفركتوز والفركتان واللاكتوز وغيرها، والمعروفة باسم FODMAPs - oligosaccharides القابلة للتخمر والسكريات الثنائية والسكريات الأحادية والبوليولات. توجد FODMAPs في بعض الحبوب والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان.

يمكن لأخصائي التغذية المساعدة في هذه التغييرات الغذائية.

إذا كانت المشاكل معتدلة أو شديدة، فقد يقترح أخصائي الرعاية الصحية تقديم المشورة - خاصة إذا كان الاكتئاب أو الإجهاد يميل إلى جعل الأعراض أسوأ.

بناء على الأعراض، قد يوصى بالأدوية، بما في ذلك:

مكملات الألياف، قد يساعد تناول مكملات غذائية مثل قشر سيلليوم (ميتاموسيل) مع السوائل في السيطرة على الإمساك.

ملينات، إذا لم تساعد الألياف في الإمساك، فقد يوصى باستخدام ملينات بدون وصفة طبية، مثل هيدروكسيد المغنيسيوم عن طريق الفم (حليب المغنيسيا) أو البولي إيثيلين جلايكول (Miralax).

الأدوية المضادة للإسهال، يمكن أن تساعد الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل اللوبيراميد (Imodium A-D)، في السيطرة على الإسهال. قد يصف أخصائي الرعاية أيضا رابط حمض الصفراء، مثل كوليستيرامين (بريفاليت) أو كولستيبول (كولستيد) أو كولسيفلام (ويلشول). يمكن أن تسبب روابط حمض الصفراء الانتفاخ.

أدوية مضادة للكولين، يمكن أن تساعد الأدوية مثل الديسيكلومين (بنتيل) في تخفيف تشنجات الأمعاء المؤلمة، يتم وصفها أحيانا للأشخاص الذين يعانون من نوبات الإسهال، هذه الأدوية آمنة بشكل عام ولكنها يمكن أن تسبب الإمساك وجفاف الفم وعدم وضوح الرؤية.

مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، يمكن أن يساعد هذا النوع من الأدوية في تخفيف الاكتئاب، ولكنه يمنع أيضا نشاط الخلايا العصبية التي تتحكم في الأمعاء.

قد يساعد هذا في تقليل الألم، إذا كنت تعاني من الإسهال وآلام البطن دون اكتئاب، فقد يقترح أخصائي الرعاية الصحية جرعة أقل من المعتاد من إيميبرامين (توفرانيل) أو ديسيبرامين (نوربرامين) أو نورتريبتيلين (باميلور). يمكن أن تشمل الآثار الجانبية - التي قد تقل إذا تناولت الدواء في وقت النوم - النعاس وعدم وضوح الرؤية والدوخة وجفاف الفم.

مضادات الاكتئاب SSRI، قد تساعد مضادات الاكتئاب الانتقائية لمثبط امتصاص السيروتونين (SSRI)، مثل فلوكستين (بروزاك) أو الباروكسيتين (باكسيل)، إذا كنت مكتئبا وتعاني من الألم والإمساك.

أدوية الألم، قد يخفف بريغابالين (ليريكا) أو غابابنتين (نيورونتين) من الألم الشديد أو الانتفاخ.

المصدر: mayoclinc