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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

القلق والشوكولاتة.. أسباب غير متوقعة لإصابة الطفل بعسر الهضم

عسر الهضم
عسر الهضم
ريهام قدري

عسر الهضم عند الأطفال من المشكلات الشائعة التي تسبب لهم انزعاجًا وآلامًا في البطن، ويمكن أن يكون نتيجة أسباب متعددة تتعلق بالنظام الغذائي أو الحالة النفسية أو مشاكل صحية أخرى.

إليك أسباب عسر الهضم عند الأطفال وطرق علاجه:


- أولًا: أسباب عسر الهضم عند الأطفال

1. الإفراط في تناول الطعام

تناول كميات كبيرة من الطعام، خاصة الأطعمة الدسمة أو المقلية أو الحلوى.

2. الطعام غير الصحي

الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، الشوكولاتة، أو الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة.

3. الأكل بسرعة دون مضغ جيد

يسبب دخول كميات من الهواء مع الطعام، ما يسبب الانتفاخ وعدم الهضم الجيد.

4. القلق أو التوتر

المشكلات النفسية أو القلق من المدرسة قد تؤثر على الجهاز الهضمي.

5. عدوى في الجهاز الهضمي

مثل الجرثومة الحلزونية (H. pylori) أو التهابات معدية تسبب اضطرابات في الهضم.

6. الإمساك المزمن

تراكم البراز يؤدي للضغط على المعدة ويسبب الشعور بالامتلاء أو الألم.

7. عدم تحمل بعض الأطعمة

مثل الحليب أو الغلوتين، ما يؤدي لعسر هضم مزمن أو انتفاخ.

- ثانيًا: أعراض عسر الهضم عند الأطفال

آلام في الجزء العلوي من البطن

الشعور بالانتفاخ أو الامتلاء

التجشؤ المستمر

فقدان الشهية

غثيان أو قيء أحيانًا

حموضة أو حرقة بالمعدة

-ثالثًا: طرق علاج عسر الهضم عند الأطفال

 علاج غذائي وسلوكي:

تقليل كميات الطعام وتوزيع الوجبات على 5 وجبات خفيفة.

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والمشروبات الغازية.

تعليم الطفل المضغ الجيد وتناول الطعام ببطء.

تشجيعه على الحركة الخفيفة بعد الأكل (بدون مجهود عنيف).


 علاج دوائي (بإشراف طبي):

أدوية تقلل الحموضة (مثل مضادات الحموضة للأطفال).

مكملات أنزيمات هاضمة إذا نصح بها الطبيب.

علاج الجرثومة الحلزونية إذا ثبت وجودها.


 علاج نفسي عند الحاجة:

التعامل مع التوتر أو القلق من خلال الحوار أو جلسات دعم نفسي.

- متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كان عسر الهضم مستمرًا أو مصحوبًا بفقدان وزن.

وجود دم في القيء أو البراز.

ارتفاع حرارة مستمر أو قيء متكرر.

إذا اشتكى الطفل من ألم شديد أو دائم.

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