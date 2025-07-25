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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وفاة هالك هوجان.. كيف تداهم السكتة القلبية كبار السن فجأة؟

هالك هوجان
هالك هوجان
هاجر هانئ

يقال إن المصارع الأمريكي الأسطوري هالك هوجان توفي بسبب سكتة قلبية في منزله في كليرووتر، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، كان هوجان معروفا بأنه نجم عالمي قفز إلى الشهرة في الثمانينيات بشخصيته الأكبر من الحياة، وكان عمره 71 عاما.

قالت تقارير إعلامية إن أسطورة المصارعة هالك هوجان توفي، ويقال إنه بسبب سكتة قلبية. كان لدى المسعفين البالغ من العمر 71 عاما، واسمه الحقيقي تيري جين بوليا، مسعفين يندفعون إلى مقر إقامته، وشوهد المصارعة العظيمة في سيارة إسعاف من مقر إقامته في كليرووتر، وفقا ل TMZ.

أصبح هوجان، المعروف بشاربه المقود وعصابته، ظاهرة ثقافية في الثمانينيات وساعد في دفع WWE (المعروف آنذاك باسم WWF) إلى شعبية سائدة، كان هوجان من بين المصارعين المحترفين الأكثر تأثيرا، المعروفين باسم النجم العالمي.

ما هي السكتة القلبية؟

تحدث السكتة القلبية عندما يتوقف قلبك عن النبض أو ينبض بسرعة كبيرة لدرجة أنه يتوقف عن ضخ الدم. وفقا للأطباء، أثناء السكتة القلبية، عادة ما ينهار الأشخاص ويصبحون غير مستجيبين، وتبدأ الأعراض دون سابق إنذار.

يمكن أن تصبح هذه الحالة التي تهدد الحياة قاتلة إذا لم تحصل على علاج فوري، نظرا لأن قلبك يتوقف عن ضخ الدم، في غضون دقائق، فإنه يعرض أعضائك وجسمك كله لخطر الموت لأنهم يجب أن يتلقوا الأكسجين باستمرار.

هالك هوجان


 

كيف تكون السكتة القلبية خطيرة على كبار السن؟

يقول الخبراء إن السكتة القلبية يمكن أن تكون خطيرة للغاية على كبار السن، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بسبب زيادة عوامل الخطر وانخفاض الاحتياطي الفسيولوجي، في حين أن العمر هو عامل خطر رئيسي، فإن معظم كبار السن يعانون أيضا من أمراض القلب الكامنة مثل مرض القلب التاجي، مما يزيد بشكل كبير من قابليتهم للسكتة القلبية.

علاوة على ذلك، قد يكون لدى كبار السن أيضا معدلات بقاء أقل من السكتة القلبية، خاصة في حالات الأحداث داخل المستشفى. تشمل بعض عوامل الخطر المتزايدة لكبار السن ما يلي:

عمر

يزداد خطر السكتة القلبية بشكل كبير مع تقدم العمر، والتعافي إما غير موجود أو بوتيرة بطيئة للغاية.


 

الأمراض المصاحبة

بالنسبة لكبار السن من الرجال والنساء، يحارب معظمهم بالفعل عددا من المشكلات الصحية أو الأمراض المصاحبة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم آثار السكتة القلبية.

بالنسبة للجيل الأكبر سنا، تنخفض قدرة أجسامهم على التعافي من السكتة القلبية، مما يجعل من الصعب على كبار السن البقاء على قيد الحياة والتعافي. وفقا للخبراء، قد يكون كبار السن الذين يعانون من السكتة القلبية أكثر عرضة للوفاة بسبب عوامل مثل:

قصور في الجهاز التنفسي

خلل كلوي

وذمة رئوية حادة

علامات وأعراض السكتة القلبية

يقول الأطباء إن أعراض السكتة القلبية المفاجئة فورية وشديدة وتشمل:

انهيار مفاجئ

لا يوجد نبض

ممنوع التنفس

فقدان الوعي

عدة مرات، تحدث أعراض أخرى قبل السكتة القلبية المفاجئة، والتي قد تشمل:

عدم الراحة في الصدر

ضيق في التنفس

ضعف

نبضات القلب سريعة النبض أو الرفرفة أو القصف تسمى الخفقان

العوامل التي تؤثر على البقاء على قيد الحياة في حالة السكتة القلبية

بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل الشخص المسن يستطيع البقاء على قيد الحياة والتعافي من السكتة القلبية تشمل:

ليس فقط العمر

وفقا للدراسات، على الرغم من أن زيادة العمر ترتبط بانخفاض البقاء على قيد الحياة لمدة 30 يوما بعد السكتة القلبية في المستشفى، إلا أن العوامل الأخرى أكثر تأثيرا أيضا.


 

نوع السكتة القلبية

الإيقاع القابل للصدمة في البداية، المعروف أيضا باسم الرجفان البطيني أو عدم انتظام دقات القلب البطيني، والاعتقال الشاهد له نتائج أفضل.

مكان المريض

سيكون للسكتة القلبية داخل المستشفى دائما معدلات بقاء مختلفة مقارنة بالسكتة القلبية خارج المستشفى، حيث تساعد المراقبة المنتظمة من قبل الأطباء على تحسين فرص البقاء على قيد الحياة


 

المصدر: timesnownews

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