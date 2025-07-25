3 أعراض مهمة تكشف التهاب البنكرياس وطرق تشخيصه

في التهاب البنكرياس، يُصاب البنكرياس بالالتهاب والتلف بسبب المواد الكيميائية الهضمية الخاصة به، قد يؤدي ذلك إلى تورم أنسجة البنكرياس وموتها.

البنكرياس غدة كبيرة تقع خلف المعدة وبجوار الأمعاء الدقيقة، يقوم البنكرياس بوظيفتين رئيسيتين:

إنه يفرز إنزيمات هضمية قوية في الأمعاء الدقيقة.

كما يُطلق الأنسولين والجلوكاجون في مجرى الدم، يُساعد هذان الهرمونان جسمك على التحكم في كيفية استخدام الطعام للحصول على الطاقة

ما هي أعراض التهاب البنكرياس؟

أعراض التهاب البنكرياس الحاد

ألم متوسط إلى شديد في الجزء العلوي من البطن يمتد إلى الظهر، قد يزيد تناول الطعام من حدته، وخاصةً الأطعمة الغنية بالدهون.

حمى

معدل ضربات قلب أعلى

الغثيان والقيء

تورم وألم في البطن

أعراض التهاب البنكرياس المزمن

هذه الأعراض مشابهة لأعراض الشكل الحاد، ولكن قد تعاني أيضًا من:

ألم مستمر في أعلى البطن يمتد إلى الظهر، قد يكون هذا الألم مُعيقًا.

الإسهال وفقدان الوزن لأن البنكرياس لا يفرز ما يكفي من الإنزيمات لتكسير الطعام

اضطراب في المعدة وقيء

براز دهني وزيتي ذو رائحة كريهة بشكل خاص ويترك طبقة رقيقة في المرحاض

كيف يتم تشخيص التهاب البنكرياس؟

للتحقق من التهاب البنكرياس الحاد، من المحتمل أن يضغط الطبيب على بطنك لمعرفة ما إذا كان مؤلمًا، والتحقق من انخفاض ضغط الدم ، والحمى المنخفضة، والنبض السريع

لتشخيص التهاب البنكرياس المزمن، قد تُظهر الأشعة السينية أو فحوصات التصوير، مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي، ما إذا كان البنكرياس متكلسًا، سيأخذ طبيبك عينات دم ويفحص برازك بحثًا عن الدهون الزائدة، وهي علامة على أن البنكرياس لم يعد يُنتج إنزيمات كافية لمعالجة الدهون، قد يُجرى لك فحص وظائف البنكرياس لمعرفة مدى كفاءة إفرازه للإنزيمات الهضمية، قد يُجرى لك أيضًا فحص لمرض السكري.

المصدر webmd