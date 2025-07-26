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علامات نقص الحديد في الجسم.. وأفضل طرق علاج الأنيميا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات نقص الحديد في الجسم.. وأفضل طرق علاج الأنيميا

نقص الحديد
نقص الحديد
هاجر هانئ

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو اضطراب شائع في الدم يؤثر على خلايا الدم الحمراء،  إنه الشكل الأكثر شيوعا من فقر الدم، يحدث ذلك عندما يكون هناك نقص في الحديد في الدم، وعادة ما يكون ذلك بسبب النزيف.

عندما لا يكون لديك ما يكفي من الحديد، لا يستطيع نخاع العظام صنع الهيموجلوبين، وهو الجزيء الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين في دمك. وعندما لا يكون لديك ما يكفي من الهيموجلوبين، لا يستطيع دمك حمل الأكسجين في جميع أنحاء جسمك.

نتيجة لذلك، قد تشعر بالتعب. قد تلاحظ بشرة شاحبة وبرودة اليدين والقدمين، يمكن أن يجعلك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد تشعر بالدوار أو الدوار. في بعض الأحيان، يمكن أن يسبب ألما في الصدر وسرعة ضربات القلب وضيق التنفس.

الخبر السار هو أن العلاج يمكن أن يساعد في فقر الدم الناجم عن نقص الحديد،يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك تصميم خطة مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتك.


 

أعراض نقص الحديد

ما هي أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؟

عادة ما تبدأ أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد خفيفة ولكنها تزداد سوءا بمرور الوقت، يمكن أن تشمل:

تعب

صداع

التهيج

تقلصات العضلات

شحوب (بشرة شاحبة)

ضيق التنفس (ضيق التنفس)

ألم في اللسان

أظافر وأظافر قدم على شكل ملعقة (koilonychia)

عدم انتظام دقات القلب (معدل ضربات القلب السريع)

الأنيميا

كيف يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؟

يستخدم مقدمو الرعاية الصحية مكملات الحديد أو الاستبدال لعلاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، إنهم يفعلون ذلك مع:

مكملات الحديد عن طريق الفم: كبسولات أو أقراص تتناولها عن طريق الفم

دفعات الحديد: الحديد الذي تتلقاه عن طريق الوريد

يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك تحديد نوع علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد المناسب لك، الأهم من ذلك، سيحاولون أيضا معرفة سبب انخفاض الحديد حتى يتمكنوا من علاج السبب الكامن وراءه.

الأنيميا

الآثار الجانبية للعلاج

قد تسبب مكملات الحديد طعما معدنيا في فمك أو آثارا جانبية في الجهاز الهضمي مثل:

الإمساك

حركات الأمعاء الداكنة

إسهال

الغثيان والقيء

أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا ظهرت عليك هذه الآثار الجانبية، قد يكونون قادرين على تقليلها عن طريق ضبط جرعة أو نظام الحديد.

المصدر: ‏clevelandclinic

نقص الحديد فقر الدم النزيف الهيموجلوبين الأنيميا اعراض نقص الحديد

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