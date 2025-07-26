الزيوت النباتية.. هل تُدمّر شباب بشرتك؟

هل تعرفين أن الزيوت النباتية قد تكون من العوامل الخفية التي تُسرّع من شيخوخة بشرتك؟

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإفراط في استخدام الزيوت النباتية المكررة قد يكون مدمّرًا لصحة الجلد والبشرة، بل وللجسم كله أيضًا.

ما هي الزيوت النباتية المكررة؟

لزيوت النباتية: هل تُدمّر شباب بشرتك؟

الزيوت النباتية تُستخرج غالبًا من بذور مثل الذرة، الصويا.

لكن عملية الاستخراج تمر بمراحل صناعية قاسية مثل:

التسخين على درجات حرارة عالية

المعالجة بالمواد الكيميائية

إزالة الروائح واللون الطبيعي

هذه العمليات تجعل الزيت أكثر ثباتًا وأطول عمرًا على الرف، لكنه يفقد قيمته الغذائية، ويُصبح غنيًا بدهون أوميغا-6 المؤكسدة، وهي السبب في المشاكل التي سنذكرها.

لزيوت النباتية: هل تُدمّر شباب بشرتك؟

أوميغا-6 والتهاب الجلد

تحتوي الزيوت النباتية التجارية على نسب عالية من أحماض أوميغا-6 الدهنية. رغم أن الجسم يحتاج لها بكمية محدودة، إلا أن الإفراط فيها يخلّ بالتوازن بين أوميغا-3 المضادة للالتهاب وأوميغا-6 المُسببة للالتهاب.

وما علاقة ذلك بالبشرة؟ الجواب: الالتهاب المزمن هو أحد الأسباب الرئيسية لظهور التجاعيد، فقدان مرونة الجلد، وبهتان البشرة.

كيف تدمّر الزيوت النباتية بشرتك من الداخل؟

زيادة الجذور الحرة.

الزيوت المُسخّنة أو المؤكسدة تطلق مركبات ضارة تسبب أضرارًا في خلايا الجلد.

تسريع تحلّل الكولاجين

الالتهاب الناتج عن الدهون المؤكسدة يضعف إنتاج الكولاجين الطبيعي، وهو ما يؤدي إلى فقدان النضارة والترهّل المبكر.

اختلال في إفراز الدهون الجلدية

الإفراط في أوميغا-6 قد يُحدث خللاً في تركيبة الزيوت الطبيعية التي تنتجها البشرة، مما يؤدي إلى جفاف، أو دهون زائدة، أو حبّ شباب مزمن.

إبطاء الشفاء من الندوب والبثور

التهابات الأنسجة الناتجة عن الزيوت المكررة تبطئ عملية تجديد الخلايا وإصلاح الجلد.

في أي أطعمة نجد هذه الزيوت الخفية؟