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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إلهام شاهين تخطف الأنظار برشاقتها في أحدث ظهور

الهام شاهين
الهام شاهين
هاجر هانئ

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة إلهام شاهين

 

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة كاجوال كشفت عن رشاقتها، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع توب باللون الأبيض.

انتعلت إلهام شاهين حذاء باللون الأبيض، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية البسيطة التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

إلهام شاهين إطلالة إلهام شاهين صور الهام شاهين

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