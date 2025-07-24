بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

أثارت الفنانة ملك احمد زاهر، الجدل على السوشيال ميديا بإطلالتها الملفتة التى ابرزت وزنها المثالى.

وتألقت ملك احمد زاهر بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستاناً باللون البيبي بلو الذي كشف عن رشاقتها.

وتتميز ملك احمد زاهر، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ملك أحمد زاهر، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.