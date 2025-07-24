طريقة إعداد سموزي الليمون بالنعناع في البيت

اذا كنتي تودين مشروبات صيفية وسهلة إليكِ طريقة سهلة ومنعشة لتحضير سموزي الليمون بالنعناع في البيت، مثالي لأيام الصيف الحارة:

المكونات:

1 كوب عصير ليمون طازج (من حوالي 4 ليمونات)

10 أوراق نعناع طازجة (أو حسب الرغبة)

2-3 ملاعق كبيرة عسل أو سكر (حسب الذوق)

1 كوب ماء بارد أو صودا مثلجة (اختياري لصودا ليمون نعناع)

1 - 1.5 كوب مكعبات ثلج

شريحة ليمون وأوراق نعناع للتزيين (اختياري)

الطريقة:

في الخلاط، ضعي عصير الليمون، النعناع، العسل (أو السكر)، والماء.

أضيفي الثلج وابدئي بالخلط على سرعة عالية حتى يصبح الخليط ناعمًا ومثلجًا.

تذوقي واضبطي مستوى السكر أو الليمون حسب الرغبة.

اسكبي السموزي في كوب وقدميه فورًا، وزينيه بشريحة ليمون وورقة نعناع.

نصائح:

يمكنكِ إضافة قليل من قشر الليمون المبشور لنكهة أقوى.

لجعل السموزي أكثر سماكة، أضيفي مكعبات من التفاح الأخضر أو نصف موزة (يعطي قوامًا كريميًا بدون تغيير النكهة بشكل كبير).