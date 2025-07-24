في عيد ميلادها الـ 43 ... إطلالات أثارت الجدل لـ منة شلبي

يصادف اليوم 24 يوليو عيد ميلاد الفنانة منة شلبي و التي اتمت عامها الـ 43، وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على شبابها و رشاقتها.

إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها

تعتبر منة شلبي من النجمات والمشاهير التي تخطف الأنظار بمجد ظهورها في المناسبات العامة و المهرجانات و ذائما تكون محط أنظار الجميع بأناقتها وجالها.

تتميز منة شلبي بذوق راقي في أختيار الإطلالات والأزياء التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة المميزة المصنوعة من الأقمشة الفاخرة والراقية.

تعتمد منة شلي على اختيار الإطلالات المتناسقة مع قوامها والتي تبرز رشاقتها، كما تقوم بتنسيق المجوهرات والإكسسوارات التي تزيد جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد منة شلبي على تسريحات الشعر البسيطة و صيحات المكياج ذات الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها مما يكشف عن جمالها.