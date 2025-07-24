طريقة عمل خبز البقدونس بالجبنة...بمذاق لا يقاوم

خبز البقدونس بالجبنة من الوصفات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي و غير تقليدي.

قدم الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل خبز البقدونس بالجبنة فيما يلي….

مقادير خبز البقدونس بالجبنة



● كوب لبن

● ملعقة كبيرة سكر

● ملعقة كبيرة خميرة

● 2بيضة

● ماء للعجن

● ¼ كوب زيت

● 3 كوب دقيق

● رشة فلفل أسود

● رشة كركم

● ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● ملح

● ½ كوب بقدونس

● ½ كوب طماطم مفرومة

● فلفل ألوان

● زيتون أسود شرائح

● جبنة فيتا

طريقة تحضير خبز البقدونس بالجبنة



تخلط كل المكونات في العجان ثم تترك العجينة حتى تختمر

تقسم وتفرد على فرشة من الدقيق ثم تخبز على الطاسة

تترك حتى تمام النضج

في طاسةعلى النار تذوب الزبدة مع الثوم ثم يشوحا جيدا، ثم يضاف البقدونس على الوجه ويقدم