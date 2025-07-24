قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، طريقة قرص العجوة.

طريقة عمل قرص بالعجوة

المقادير:

4 كوب دقيق

ملعقة كبير خميرة فورية

نصف كوب سكر

كوب زبادي

كوب سمنة دافئ

نصف كوب لبن دافئ

رشة ملح

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

الحشو

نصف كيلو تمر مفروم

ربع كوب زبدة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

للوجه:

بيضة

معلقتين كبار لبن

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل قرص العجوة:

- نضع الدقيق فى وعاء ومعه الملح والسكر والفانيليا والخميرة ونقلبهم ثم نضيف السمن ونخلطهم حتى يصبح الخليط رملي.

- نضيف كوب زبادي ونعجنه مع الدقيق

- في وعاء صغير نخلط البيض مع نصف كوب اللبن ثم نضيفه للعجين ونخلطهم بالأيدي حتى يصبح الخليط متماسك

- نغطي العجينة ونضعها في مكان دافئ لمدة ساعتين لتخمر

- تعجن العجوة بالزبدة وتقسم الى أقسام

- تقسم العجين الى أقسام بعد ان تخمر وتفرد كل واحدة وتحشى بالعجوة وتلف على الشكل الذى تفضليه

- يدهن الوجه بالبيضة المخفوقة والفانيليا ونضع السمسم على الوجه

- توضع في صينية مدهونة بالزيت وتترك لتخمر ساعة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة أو لتتأكدي أنها نضجت تماما.