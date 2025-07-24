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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، طريقة قرص العجوة.

طريقة عمل قرص بالعجوة

المقادير:

4 كوب دقيق

ملعقة كبير خميرة فورية

نصف كوب سكر

كوب زبادي

كوب سمنة دافئ

نصف كوب لبن دافئ

رشة ملح

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

الحشو

نصف كيلو تمر مفروم

ربع كوب زبدة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

للوجه:

بيضة

معلقتين كبار لبن

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل قرص العجوة:

- نضع الدقيق فى وعاء ومعه الملح والسكر والفانيليا والخميرة ونقلبهم ثم نضيف السمن ونخلطهم حتى يصبح الخليط رملي.

- نضيف كوب زبادي ونعجنه مع الدقيق

- في وعاء صغير نخلط البيض مع نصف كوب اللبن ثم نضيفه للعجين ونخلطهم بالأيدي حتى يصبح الخليط متماسك

- نغطي العجينة ونضعها في مكان دافئ لمدة ساعتين لتخمر

- تعجن العجوة بالزبدة وتقسم الى أقسام

- تقسم العجين الى أقسام بعد ان تخمر وتفرد كل واحدة وتحشى بالعجوة وتلف على الشكل الذى تفضليه

- يدهن الوجه بالبيضة المخفوقة والفانيليا ونضع السمسم على الوجه

- توضع في صينية مدهونة بالزيت وتترك لتخمر ساعة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة أو لتتأكدي أنها نضجت تماما.

طريقة عمل قرص بالعجوه قرص العجوة طريقة عمل قرص بالعجوه فى البيت

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طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه

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