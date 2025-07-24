قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، طريقة قرص العجوة.
طريقة عمل قرص بالعجوة
المقادير:
4 كوب دقيق
ملعقة كبير خميرة فورية
نصف كوب سكر
كوب زبادي
كوب سمنة دافئ
نصف كوب لبن دافئ
رشة ملح
2 بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
الحشو
نصف كيلو تمر مفروم
ربع كوب زبدة
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون
للوجه:
بيضة
معلقتين كبار لبن
ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة عمل قرص العجوة:
- نضع الدقيق فى وعاء ومعه الملح والسكر والفانيليا والخميرة ونقلبهم ثم نضيف السمن ونخلطهم حتى يصبح الخليط رملي.
- نضيف كوب زبادي ونعجنه مع الدقيق
- في وعاء صغير نخلط البيض مع نصف كوب اللبن ثم نضيفه للعجين ونخلطهم بالأيدي حتى يصبح الخليط متماسك
- نغطي العجينة ونضعها في مكان دافئ لمدة ساعتين لتخمر
- تعجن العجوة بالزبدة وتقسم الى أقسام
- تقسم العجين الى أقسام بعد ان تخمر وتفرد كل واحدة وتحشى بالعجوة وتلف على الشكل الذى تفضليه
- يدهن الوجه بالبيضة المخفوقة والفانيليا ونضع السمسم على الوجه
- توضع في صينية مدهونة بالزيت وتترك لتخمر ساعة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة أو لتتأكدي أنها نضجت تماما.