لن تصدق... الإفراط في تناول اللوز يصيبك بهذه الأمراض

يُروَّج للوز غالبًا على أنه مصدر غني بالعناصر الغذائية، بحجم صغير، غني بالدهون الصحية والبروتين والألياف وفيتامين هـ والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، هذه المكسرات الشائعة مفيدة للصحة بفضل ثرائها بالعناصر الغذائية، إذ تُسهم في صحة القلب، وتنظيم سكر الدم، والتحكم في الوزن، وتوفر خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

ومع ذلك، ما يغفل عنه الكثيرون هو أن الإفراط في تناول حتى ولو كان طعامًا مفيدًا قد يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة، واللوز ليس استثناءً، إذ قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى مجموعة مفاجئة من المخاطر الصحية الخفية، بدءًا من سوء امتصاص المعادن وعسر الهضم، وصولًا إلى زيادة الوزن، ومخاوف السمية، وحتى مضاعفات الحساسية وتفاعل الأدوية.



آثار سلبية خفية لتناول الكثير من اللوز



بينما يركز معظم الأشخاص على فوائد اللوز، فإن تجاهل هذه الآثار الأقل شهرة قد يُضعف الصحة تدريجيًا، نستكشف هنا خمسة جوانب سلبية خفية لكنها مؤثرة لتناول كميات كبيرة منه، وكيفية تجنبها



-ضعف امتصاص المعادن

يحتوي اللوز على مستويات كبيرة من حمض الفيتيك (المعروف أيضًا باسم الفيتات) والألياف الغذائية، وعلى الرغم من فائدته إذا تم تناوله باعتدال، إلا أن تناول كميات كبيرة منه يمكن أن يرتبط بالمعادن الأساسية، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك ، داخل الأمعاء. وهذا، بمرور الوقت، يقلل من امتصاصها، مما قد يؤدي إلى نقص طويل الأمد، ويصبح هذا خطرًا صحيًا خطيرًا، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون بشكل كبير على الأنظمة الغذائية النباتية أو المكسرات للتغذية، حيث أن الإفراط في تناول اللوز قد يعيق امتصاص المعادن دون علم. وبدون تنوع غذائي، مثل الجمع بين اللوز والأطعمة الغنية بفيتامين سي أو نقعها، فقد يؤثر هذا التأثير على صحة العظام والمناعة والتمثيل الغذائي إذا لم يتم التحقق منه لفترة طويلة



-اضطراب هضمي

يحتوي اللوز على حوالي 3-4 جرامات من الألياف لكل أونصة، مما يجعله مفيدًا باعتدال. لكن الإفراط في تناوله، وخاصةً دون شرب كمية كافية من الماء، قد يُرهق الجهاز الهضمي. تشمل الأعراض الشائعة لاضطرابات الجهاز الهضمي الانتفاخ والغازات وآلام البطن والإمساك وحتى الإسهال.

-زيادة الوزن

على الرغم من أن اللوز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب، إلا أن كثافته الحرارية غالبًا ما تُقلل من شأنها: حوالي 160 سعرة حرارية لكل أونصة (حوالي 23 حبة لوز) و14 غرامًا من الدهون، تناول عدة أونصات يوميًا قد يُسهم بسهولة في اكتساب مئات السعرات الحرارية الإضافية دون إدراك. ووفقًا للخبراء، فإن تناول 3 أونصات فقط يوميًا (حوالي 480 سعرة حرارية) فوق المستويات الطبيعية قد يؤدي إلى زيادة الوزن بحوالي رطل واحد أسبوعيًا، غالبًا ما يمر هذا الوزن الزائد دون أن يُلاحظ، حيث تُصنف الأطعمة غالبًا على أنها "صحية"، وقد يحدث دون وعي لأن اللوز مُشبع وغني بالعناصر الغذائية، مما يدفع الكثيرين إلى الإفراط في تناول الطعام، وخاصةً من خلال حليب اللوز أو دقيقه أو زبدته



-سمية فيتامين E والتداخل مع تخثر الدم

يُعد اللوز مصدرًا غنيًا بفيتامين هـ، حيث تحتوي كل أونصة منه على ما يقارب 7-8 ملغ، وهو ما يُعادل نصف الكمية الغذائية الموصى بها للبالغين (7.4 ملغ من فيتامين هـ من أصل 15 ملغ). في الواقع، قد يُؤدي الإفراط في تناوله إلى أعراض مثل الصداع، والخمول، وتشوش الرؤية، واضطراب الجهاز الهضمي، والأهم من ذلك، ضعف تخثر الدم، مما يزيد من خطر النزيف، قد يؤدي تناول كميات زائدة من اللوز، وخاصةً مع أطعمة أو مكملات غذائية غنية بفيتامين هـ، إلى زيادة الجرعة إلى ما يقارب الحد الأقصى الآمن (حوالي 1000 ملغ). يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للتخثر أو يعانون من اضطرابات نزيف توخي الحذر عند تناول هذه المكسرات المغذية.

المخاطر الخفية



هناك بعض الآثار الجانبية الأقل شهرة التي قد تحدث عند الإفراط في تناول اللوز:

الأكسالات وحصوات الكلى: اللوز غني بالأكسالات (حوالي ٤٦٩ ملج لكل ١٠٠ جرام)، قد يتحد الإفراط في تناول الأكسالات مع الكالسيوم لتكوين حصوات الكلى، خاصةً لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بها أو الذين يتناولون أطعمة غنية بالأكسالات.

سيانيد اللوز المر: على الرغم من أن اللوز المباع تجاريًا يُعتبر عادةً النوع الحلو الآمن، إلا أن اللوز المر يحتوي على الأميغدالين، الذي يُطلق سيانيد الهيدروجين عند تناوله، قد يُسبب تناول 6-10 حبات من اللوز المر النيء تسممًا شديدًا، قد يصل إلى الوفاة، مع أعراض مثل توقف التنفس والانهيار العصبي والاختناق؛ وقد يكون تناول 50 حبةً منه قاتلًا للبالغين، وأقل من ذلك للأطفال، تجنب البحث عن مصادر للغذاء أو تناول منتجات اللوز المر غير المعالجة، لا يُباع اللوز المر عادةً في المتاجر، ولكن تُشكل الأنواع المرّة المُعدّة منزليًا أو المُجمعة من مصادرها خطرًا لا يُقدّر حق قدره.

ردود الفعل التحسسية: يمكن أن تتطور حساسية المكسرات بشكل غير متوقع، حتى بين الأشخاص الذين يتناولون اللوز بشكل معتاد، وتتراوح من أعراض خفيفة إلى الحساسية المفرطة التي تهدد الحياة، مع ظهور خلايا أو تورم أو صعوبة في التنفس أو انخفاض ضغط الدم.

المصدر: timesofindia

