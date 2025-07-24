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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

احترس منها .. 24 علامة تحذيرية تنذر بالسرطان

احترس منها .. 24 علامة تحذيرية تنذر بالسرطان
احترس منها .. 24 علامة تحذيرية تنذر بالسرطان
عبد الفتاح تركي

علامات تحذيرية تنذر بالسرطان حذرت منها الجمعية الألمانية لعلاج السرطان التي أكدت أن التشخيص المبكر للسرطان يساعد على إنقاذ الأرواح، وأنه كلما كان المرض أقل تقدما، زادت فرص علاجه.

علامات تحذيرية تنذر بالسرطان

الجمعية أوضحت أن مرض السرطان يمكن أن يصيب أي نسيج تقريبًا، وغالبًا ما تظهر الأعراض فقط عندما ينمو الورم ويتلف الأنسجة والأعضاء المحيطة، وفي أنواع السرطان سريعة النمو يتم ملاحظة الأعراض في مرحلة مبكرة، في حين تكون العلامات التحذيرية في بعض أنواع السرطان الأخرى خفية نوعا ما ويمكن إغفالها بسهولة.

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احترس منها .. 24 علامة تحذيرية تنذر بالسرطان

علامات الإصابة بالسرطان

أضافت الجمعية أن العلامات التحذيرية، التي تنذر بالإصابة بالسرطان، تتمثل في:

  • تورم أو تصلب أو كتل ملموسة على الجلد أو الأغشية المخاطية أو الأنسجة الرخوة (غالبا بدون ألم)
  • ألم مجهول السبب
  • تضخم الغدد الليمفاوية في الإبطين أو الفخذ أو الرقبة
  • سعال مستمر أو تغيرات في السعال طويل الأمد، بالإضافة إلى رغبة ملحة في السعال
  • بلغم دموي عند السعال
  • بحة صوت مزمنة
  • ضيق في التنفس
  • صعوبة مستمرة في البلع
  • تغيرات في حجم وشكل ولون الجلد والشامات والثآليل
  • تغيرات طارئة على البراز أو التبول مثل الألم أو وجود دم أو زيادة الحاجة للتبول أو ضعف تدفق البول أو انقطاعه
  • تغيرات غير عادية ومستمرة في عادات الهضم
  • حرقة المعدة المستمرة
  • ضغط أو امتلاء مستمر أو ألم في البطن أو انتفاخ
احترس منها .. 24 علامة تحذيرية تنذر بالسرطان
  • نزيف أو إفرازات غير عادية من الفم أو الأنف أو الأمعاء أو مجرى البول
  • التجشؤ والقيء المستمرين
  • فقدان الشهية المستمر وفقدان الوزن غير المبرر
  • شحوب الوجه وفقر الدم
  • تعب وإرهاق مستمرين وانخفاض الأداء
  • حمى وتعرق ودوار أو سرعة في ضربات القلب
  • اضطرابات بصرية أو سمعية
  • نوبات تشنج
  • حكة مستمرة
  • اضطرابات عصبية مثل الشلل ومشاكل في الكلام والتنسيق أو حركات غير طبيعية
  • جروح لا تلتئم أو تلتئم ببطء

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الإصابة بالسرطان من عدمها وتحديد نوع السرطان في حالة الإصابة به والخضوع للعلاج في أسرع وقت ممكن.

السرطان علامات تحذيرية تنذر بالسرطان علامات الإصابة بالسرطان صحة علاج السرطان

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