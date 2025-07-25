وسيط أمريكي: ترامب يوافق على إقامة دولة فلسطينية

أكد الوسيط الأمريكي بشارة بحبح، اليوم الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب أبلغه بموافقته على إقامة دولة فلسطينية.

أوضح الوسيط الأمريكي في تصريحات لفضائية "العربية" أن إدارة ترامب تتعامل بمنطق الصفقات، وعلى حركة حماس أن تُدرك ذلك.

وقال بحبح إن طول أمد التفاوض ليس في صالح شعب غزة وهو يفيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أنحماس تحفّظت على انتشار إسرائيل في بعض المناطق السكنية.

وانسحب الوفدين الأمريكي والإسرائيلي أمس الخميس من مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي أشارت فيه الصحافة الإسرائيلية إلى "انهيار المفاوضات".

وقال المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف، إن حماس لا ترغب في التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدرس الآن "خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم" والسعي إلى مستقبل أكثر استقرارًا في غزة.

كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، أن ويتكوف اتفق مع قطر لتخريب المفاوضات حيث أكدت الصحيفة نقلا عن مصادر إسرائيلية أن استدعاء الفرق بأنه خطوة منسقة للضغط على حماس.

وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة هآرتس إن هذه الخطوة نُسقت مع قطر للضغط على حماس.