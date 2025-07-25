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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية: قتلنا قائدا بارزا لداعش في حلب بسوريا

داعش
داعش
ناصر السيد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة قتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي بمدينة الباب في محافظة حلب السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) غارة في مدينة الباب، بمحافظة حلب، سوريا، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في داعش، ضياء زوبع مصلح الحرداني، وابنيه البالغين المنتمين للتنظيم، عبد الله ضياء الحرداني وعبد الرحمن ضياء زوبع الحرداني. 

وأضافت في بيان أن هؤلاء الأفراد من داعش شكلوا تهديدًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف، وكذلك للحكومة السورية الجديدة وكان من بين القتلى ثلاث نساء وثلاثة أطفال.

وأضافت أنها ستواصل بلا هوادة ملاحقة إرهابيي داعش أينما كانوا، وإلى جانب شركائنا وحلفائنا، تلتزم القيادة المركزية الأمريكية بالقضاء نهائيًا على إرهابيي داعش الذين يهددون المنطقة وحلفاءنا ووطننا، كما قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية.

القيادة المركزية الأمريكية داعش حلب تنظيم داعش الإرهابي مدينة الباب محافظة حلب السورية

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