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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحة غزة : ارتفاع وفيات المجاعة لـ 122 حالة من بينهم 83 طفلًا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - غزة تسجيل  مستشفيات قطاع غزة 9 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها  الي ان العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع  إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلًا.


ومن جانبه؛  شدد المكتب الإعلامي الحكومي  علي ضرورة إيقاف المجاعة فوراً وفتح المعابر وادخال حليب الأطفال الآن.

ومعي الإعلامي الحكومي ببالغ الحزن والصَّدمة ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 122 شهيداً، من بينهم 83 طفلاً بريئاً، في جريمة تجويع ممنهجة يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر ومُجوّع في قطاع غزة منذ 145 يوماً.

كما طالب بوقف المجاعة فوراً وفتح جميع وإدخال حليب الأطفال الآن، وإدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً لعل وعسى نستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الكارثة الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال على الهواء مباشرة وبالصوت والصورة.

وقال المكتب الإعلامي : إننا نطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق دولية في جريمة التجويع الممنهج، وكذلك نطالب باعتقال مجرمي الحرب "الإسرائيليين" القادة والضباط والجنود في كل دول العالم وتقديمهم إلى المحاكمات الدولية العادلة.

وأضاف : كما ندعو الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم الحر بتجاوز الاحتلال وكسر الحصار عن قطاع غزة وفرض ممرات إنسانية آمنة.

كما حمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المُنخرطة في الإبادة الجماعية مثل: بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكذلك المجتمع الدولي؛ كامل المسؤولية عن هذه الجريمة التاريخية، مناشدا  الشعوب الحرة بالتحرك العاجل لوقف الكارثة.

غزة صحة غزة المجاعة في غزة وفيات المجاعة سوء التغذية

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