صحة غزة: ارتفاع وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 113 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل مستشفيات قطاع غزة 2 حالة وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية ، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 113 حالة وفاة.

ولاحقا ، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن المجاعة تتفاقم في قطاع غزة،محذرا من روايات زائفة حول دخول المساعدات، واحتياجات الطحين تتجاوز 500,000 كيس أسبوعياً.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له أن حدة المجاعة وانتشارها تزداد في محافظات قطاع غزة، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوماً، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية.

وأضاف الاعلامي الحكومي قائلا : وقد سجلت مستشفيات قطاع غزة أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، حيث يأتي ذلك في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء، وإن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 500,000 كيس طحين أسبوعياً لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل.

وختم الإعلامي الحكومي بيانه بالقول : نتابع بأسف ما يروّجه بعض النشطاء خارج قطاع غزة حول "انكسار المجاعة" و"دخول مئات الشاحنات"، وننفي نفياً قاطعاً هذه الادعاءات، فهي لا تمتّ للواقع بصلة، وتمثل تماهياً خطيراً مع الرواية المضلِّلة للاحتلال "الإسرائيلي"، وتشويهاً متعمداً لحقيقة الجريمة الجارية.