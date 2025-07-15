صحة غزة: 93 شهيدا و278 مصابا في القطاع خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة بغزة، سقوط 93 شهيدا و278 مصابا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت صحة غزة:" ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 58479 شهيدا و139355 مصابا".

وتابعت : “7656 شهيدا و27314 مصابا منذ استئناف العدوان في مارس الماضي”.

وفي وقت سابق، أكدت ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، أن إسرائيل تمارس إبادة جماعية في قطاع غزة تتكشف أمام أعيننا.



وأضافت “بكر”، أن ما ترتكبه إسرائيل بحق وكالة أونروا يمثل انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة، ونحن نعمل وفقًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويجب وقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأوضحت، أن 1.1 مليون امرأة بغزة يعتمدن على حماية المجتمع الدولي للحصول على الطعام الكافي، مؤكدةً أن حياة نحو مليوني فلسطيني في غزة على المحك بسبب نقص المواد الغذائية.