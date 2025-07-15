اجتماعات مكثفة بالقاهرة بين مفاوضين من قطر إسرائيل حول أزمة غزة

تستضيف القاهرة اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية لمناقشة عملية إدخال المساعدات الإنسانية وخروج المرضى وعودة العالقين من غزة، في إطار الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بغزة.

تشهد الاجتماعات تقدمًا وتوافقًا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالبند الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار.

الاجتماعات تستمر لمدة يومين في إطار سعي مصر لتذليل العقبات التي تواجه التوصل إلى اتفاق، وحرصها على إدخال المساعدات إلى مواطني القطاع بكميات كافية ومناسبة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن «الاتصالات مع الإدارة الأمريكية والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لحظية في إطار الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة».

وأكد خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، الدعم من الإدارة الأمريكية للمرحلة الحالية من التفاوض بصيغتها الحالية، بما يفضي في النهاية إلى التوصل لاتفاق.

ونفى جمود محادثات التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مستشهدًا باستمرار اللقاءات التي تتم مع كل طرف على حدة، سعيًا للوصول إلى إطار تفاوضي.

وأضاف: «لا يمكننا أن نقول إن الاتفاق سيتم غدا، لكن هناك انخراط من جميع الأطراف وأفكار تطرح على الطاولة، والوسطاء يكثفون جهودهم بشكل يومي».

وأشار إلى أن مصر تشارك على أعلى المستويات في محادثات الدوحة، نافيًا إمكانية وضع مدى زمني للمفاوضات.

واستطرد: «ما قد يبدو أنه الخطوات الأخيرة يتحول إلى مرحلة جمود لعدة أشهر، وما يبدو أنه عنق زجاجة قد يكون بداية لاتفاق، نؤكد أن المباحثات حول الاتفاق الإطاري مازالت مستمرة، والوفدان موجودان في الدوحة، والوسطاء يكثفون جهود الوصول إلى اتفاق».

وقال: «نحن أمام مرحلة أولى، تتبعها مرحلة ثانية نأمل التوصل بنهايتها إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وفي المرحلة الثالثة التوصل إلى تهدئة عامة في قطاع غزة وسلام مستدام».