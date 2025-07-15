قرار هام لمجلس الوزراء السعودي يخص التعليم في المملكة

أعلن مجلس الوزراء السعودي إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم العام لبناء جيل متمكن من أدوات المستقبل، والإسهام في تسريع التحول نحو مجتمع المعرفة، وترسيخ مكانة المملكة عالميًا في مجال التقنيات المتقدمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



كما وافق المجلس علي تعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، والتحكيم، والمحاماة)؛ بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية.

‏- كما تم الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية؛ بالإضافة الي تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة 3 سنوات.

ونوه المجلس كذلك بما حققه برنامجا تطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية من إنجازات أسهمت في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية الكوادر الوطنية محليًا وعالمياً.

وشدد المجلس علي أن تَصدُّر المملكة العربية السعودية الترتيب العالمي في نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من العام 2025م؛ يُعدّ تجسيدًا للتطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وصولًا إلى الريادة في المؤشرات الدولية.