أتربة ورياح وانعدام للرؤية.. تعرف على طقس السعودية اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريره اليومي بشأن حالة الطقس اليوم في المملكة حيث قال: توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.

كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الواصل إلى جازان، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

ونبه التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 24 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20 - 42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط, ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

كما ستكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي, وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.