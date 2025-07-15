رئيس الوزراء الأوكراني يقدم استقالته ..تعرف على الوزيرة المحتملة؟.. صور

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الثلاثاء، أنه قدّم استقالته، في إطار تعديل حكومي كبير متوقع هذا الأسبوع.

في إطار عملية إعادة هيكلة كبرى لكبار المسؤولين في أوكرانيا، رشح الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين يوليا سفيريدينكو لقيادة الحكومة الأوكرانية.

وتعد سفيريدينكو، نائبة رئيس الوزراء الحالي ووزيرة التنمية الاقتصادية، حليفًا مخلصًا لزيلينسكي ومستشاره الرئيسي الغامض، أندريه يرماك .

كما لعبت أيضًا دور القوة الدافعة وراء الصفقة المعدنية بين أوكرانيا و الولايات المتحدة، وهي شراكة اقتصادية مثيرة للجدل تتيح لأميركا الوصول إلى الأرباح من الموارد المعدنية الهائلة التي تمتلكها الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.