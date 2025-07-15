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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق يفضح أكاذيبه.. لم نكن مستعدين للسابع من أكتوبر

آيزنكوت
آيزنكوت
محمد على

صرح رئيس أركان جيش الاحتلال  الأسبق آيزنكوت أنه لم تكن هناك أي جاهزية أو استعداد لجيش الاحتلال قبل السابع من أكتوبر.

وذكر بأنه يجب أن يكون هناك تحقيق بشأن ما حدث في السابع من أكتوبر وما قبله لأن ما وقع ليس بالعادي أو البسيط.

وأردف بأنه منذ السابع من أكتوبر تعيش إسرائيل في واقع مختلف تمامًا وأصبحت في روتين طوارئ ومتواصل.

من جانبه، قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، أنه  رصد اليوم فقدان نحو 20 مواطنًا من عائلة عرفات بعد قصف مبنى من 5 طوابق في منطقة الزرقاء شمال غزة.

 بالإضافة لانقطاع الاتصال يوم الإثنين الماضي مع حوالي 30 فردًا من عائلات عبده ومسلم خلال القصف الأخير، وسط تعذر وصول فرق الإنقاذ بسبب منع قوات الاحتلال.

 وتواصل قوات الاحتلال عرقلة دخول فرق الإنقاذ وإدخال المعدات والوقود شرق غزة، ما يفاقم الكارثة ويقلل فرص العثور على ناجين.

ويدعو ذلك إلى مطالبة الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال لضمان وصول فرق الإنقاذ بأمان وفتح تحقيق دولي في تعمد عرقلة عمليات البحث ودعوة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى إبقاء هذه القضية في صدارة الاهتمام وتوثيق هذه الجرائم التي ترقى إلى انتهاكات منهجية وجرائم ضد الإنسانية.
 

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