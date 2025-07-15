محمد الغول.. قيادي بحماس اغتاله الاحتلال في غزة؟

استُشهد محمد فرج الغول، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، صباح الثلاثاء اليوم 15 يوليو 2025، في غارة جوية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت غزة.

وُلد الغول عام 1957 في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ودرس الحقوق في جامعة القاهرة.

نال درجة الماجستير في القانون الدولي وحقوق الإنسان من جامعة العالم الأمريكية.

كما تلقى دراسات شرعية في معهد الدراسات الإسلامية "الباقوري" في العاصمة المصرية القاهرة.

دخل الحياة السياسية مبكرًا، وشغل مناصب متعددة في الحكومات التي شكلتها حركة المقاومة (حماس) عقب فوزها في الانتخابات التشريعية في يناير 2006.

وفي عام 2007، انتُخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح ممثلًا لمحافظة غزة، وحقق أكثر من 71 ألف صوت، وتولى رئاسة اللجنة القانونية في المجلس.

شارك الغول في صياغة عدد من التشريعات القانونية، وشارك في مؤتمرات وفعاليات قانونية وبرلمانية على المستويين المحلي والدولي.

وتولى منصب وزير الأسرى والمحررين، ثم وزير العدل في الحكومة التي شكلتها حماس برئاسة إسماعيل هنية، والتي قدّمت استقالتها عام 2014 بموجب اتفاق مصالحة لم يكتمل مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني.

منذ 2023، ترتكب قوات الاحتلال، بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية، إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، وسط تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.