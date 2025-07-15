في مكالمة مسربة.. ترامب يشجع زيلينسكي على قصف موسكو

شجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا على تكثيف ضرباتها العميقة داخل الأراضي الروسية، متسائلا خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عما إذا كان بإمكان كييف استهداف موسكو إذا زودتها الولايات المتحدة بأسلحة بعيدة المدى، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثة، بحسب ما أفادت به صحيفة فاينانشيال تايمز.



وأفادت المصادر بأن المحادثة جاءت بعد مكالمة وصفها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "سيئة"، ما زاد من إحباطه تجاه رفض بوتين المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار.

وكشفت الصحيفة أن المكالمة جرت في 4 يوليو وشكلت تحولا ملحوظا في موقف ترامب السابق تجاه الصراع الروسي الأوكراني، خاصة بعد تعهده الانتخابي بإنهاء التدخل الأمريكي في الصراعات الخارجية.



وخلال المكالمة، سأل ترامب زيلينسكي: "فولوديمير، هل يمكنك ضرب موسكو؟ وهل يمكنك ضرب سانت بطرسبرغ أيضًا؟"، فرد الرئيس الأوكراني مؤكدا إمكانية تنفيذ مثل هذه الضربات إذا تم تزويد بلاده بالأسلحة اللازمة. وأبدى ترامب دعمه لهذه الاستراتيجية، مؤكدا أنها تهدف إلى جعل الروس يشعرون بالألم لإجبار الكرملين على الانخراط في المفاوضات.

وكشف مسؤول غربي مطلع على المحادثة أن هناك تزايدا في رغبة الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، في توريد أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا من شأنها استهداف مناطق داخل روسيا، في محاولة لإحداث ضغط عسكري على موسكو.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الرئاسة الأوكرانية حول هذه المناقشات. إلا أن المحادثة دفعت الجانب الأمريكي لتقديم قائمة بالأسلحة المحتملة التي يمكن تسليمها لأوكرانيا عبر وسطاء من حلف الناتو، خلال اجتماع عُقد في روما الأسبوع الماضي.