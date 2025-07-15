حزب شاس يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو قبل الخميس

في تطور يهدد بمفاقمة الأزمة السياسية داخل إسرائيل، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن حزب شاس، أحد الأحزاب الدينية الأساسية في الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، يتجه إلى الانسحاب من الحكومة في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أبلغ زعيم حزب شاس، أرييه درعي، كبار قادة الحزب بالاستعداد لمغادرة الائتلاف خلال الأيام المقبلة، في خطوة اعتبرها مراقبون تهديدًا مباشرًا لاستقرار الحكومة، التي تعاني أصلاً من تصدعات متزايدة في ظل تصاعد الأزمة في قطاع غزة والاحتجاجات الداخلية.

ويمثل حزب شاس، الذي يشغل 11 مقعدًا في الكنيست، أحد الركائز الأساسية لتحالف اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، وبالتالي فإن خروجه من الائتلاف قد يؤدي فعليًا إلى تفكيك الحكومة أو دفعها نحو فقدان الأغلبية البرلمانية.

في المقابل، لم يصدر أي تأكيد رسمي من الحزب حتى الآن بشأن طبيعة القرار النهائي، بينما امتنعت مصادر مقربة من درعي عن التعليق على التقارير، مشيرة إلى وجود "نقاشات داخلية معقدة" بشأن مسار الحزب في ظل التوترات القائمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطًا سياسية وعسكرية متزايدة، مع تصاعد الانتقادات داخل إسرائيل بشأن إدارة الحرب في غزة، والتكهنات حول إمكانية الدعوة لانتخابات مبكرة إذا فقد الائتلاف الحاكم أغلبيته البرلمانية.