قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل الطرق أغلقت.. بيراميدز يرفض عرض الزمالك لضم نجم الفريق
انسحاب الجيش السوري من السويداء.. وغارات إسرائيلية على مواقع عسكرية
فرص عمل للأطباء في الخليج براتب 350 ألف جنيه .. التخصصات والشروط
كريم الدبيس يكشف كواليس رحيله عن الأهلي: كولر كان يراوغني.. وريبيرو كان صريحًا
موقف محرج شوية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة وسام أبو علي في الأهلي
مليار جنيه إسترليني.. مانشستر سيتي يبرم أكبر صفقة رعاية في تاريخ كرة القدم
مصر تُفعّل شراكاتها الدولية للتنمية والمناخ لتحقيق الأمن الغذائي والمناخي
واشنطن تتحرك ضد الإخوان.. مشروع قانون لتصنيفها كمنظمة إرهابية
الحكومة: 126 منفذا تقدم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية
الخارجية القطرية: لا يمكن لأي وسيط تحديد مدى زمني لمفاوضات غزة
الرئيس السيسي: مصر تؤكد ثقتها في قدرة ترامب على حل المشاكل وإرساء السلام والاستقرار
مفاجأة عن محمد صلاح وأشرف حكيمي.. ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السر عند ترامب.. أهم شركات أمريكا تستأنف بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للصين

ترامب
ترامب
محمد على

بعد منع ووعيد حاد بالعقاب، خفف ترامب موقفه من الصين واستيرادها مكونات للذكاء الاصطناعي من أمريكا.

أعلنت شركة “إنفيديا” تلقيها تأكيدات من الإدارة الأمريكية بإمكانية بيع شريحة الذكاء الاصطناعي H20 في الصين، وذلك بعد أيام من لقاء رئيسها التنفيذي جنسن هوانج بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

يأتي هذا بعد أن فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيوداً على مبيعات الشريحة في أبريل الماضي، ما كلف "إنفيديا" مليارات الدولارات.

وتشكل الموافقة خبراً ساراً لشركة الرقائق التي تبلغ قيمتها 4 تريليونات دولار، وهوانج، الذي من المرتقب أن يزور بكين، هذا الأسبوع.

وأعلنت الإدارة أن إنفيديا سيُسمح لها ببيع شريحة H20 بعد حصولها على التراخيص من وزارة التجارة، وفق الشركة، التي قالت إنها ستبدأ عمليات التسليم قريباً.

 بالإضافة إلى ذلك، كشفت أنها طورت شريحة جديدة ذات أداء أقل، تلبي جميع معايير التصدير الأمريكية، ما يسمح بشحنها إلى الصين.

ووفقاً لما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، التقى هوانج بترمب الأسبوع الماضي، في محاولة لإقناعه بضرورة السماح لشركته بمواصلة التعامل مع الصين والاستفادة من مواهب الذكاء الاصطناعي هناك.

وأضافت المصادر، أن هوانج أبلغ ترامب بأنه ينبغي السماح لشركة "إنفيديا" ببيع تقنيتها بحرية في معظم أنحاء العالم حتى تتمكن الشركات الأمريكية من الهيمنة على الذكاء الاصطناعي.

السر عند شركات أمريكا أهم شركات أمريكا أمريكا رقائق الذكاء الاصطناعي صين الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حالة الطقس

احذروا .. موجة حارة قوية وأمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15 يوليو

والد حفيدة ام كلثوم لصدي البلد هي وارثة الفن منها و لكن مش عايزة تكمل مسيرتها (خاص )

والد حفيدة أم كلثوم لصدى البلد: هي وارثة الفن منها ولكن مش عايزة تكمل| خاص

إمام عاشور

إمام عاشور يضع شرطا صعبا لتمديد تعاقده مع الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عمليات المقاومة الفلسطينية

محمد الغول.. قيادي بحماس اغتاله الاحتلال في غزة؟

بيسكوف

أول تعليق من الكرملين حول تصريحات ترامب بشأن معاقبة روسيا

ارشيفية

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الهند لـ 105 أشخاص

بالصور

التين الشوكى يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف عليها

التين الشوكى
التين الشوكى
التين الشوكى

طعم البحر في بيتك.. طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

طريقة عمل الجندوفلي على أصوله
طريقة عمل الجندوفلي على أصوله
طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟.. 5 خطوات تصنع الفارق

كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق
كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق
كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق

لحماية دماغك من أضرار السمنة.. السر في البامية

لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.
لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.
لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.

فيديو

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد