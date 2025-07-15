السر عند ترامب.. أهم شركات أمريكا تستأنف بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للصين

بعد منع ووعيد حاد بالعقاب، خفف ترامب موقفه من الصين واستيرادها مكونات للذكاء الاصطناعي من أمريكا.

أعلنت شركة “إنفيديا” تلقيها تأكيدات من الإدارة الأمريكية بإمكانية بيع شريحة الذكاء الاصطناعي H20 في الصين، وذلك بعد أيام من لقاء رئيسها التنفيذي جنسن هوانج بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

يأتي هذا بعد أن فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيوداً على مبيعات الشريحة في أبريل الماضي، ما كلف "إنفيديا" مليارات الدولارات.

وتشكل الموافقة خبراً ساراً لشركة الرقائق التي تبلغ قيمتها 4 تريليونات دولار، وهوانج، الذي من المرتقب أن يزور بكين، هذا الأسبوع.

وأعلنت الإدارة أن إنفيديا سيُسمح لها ببيع شريحة H20 بعد حصولها على التراخيص من وزارة التجارة، وفق الشركة، التي قالت إنها ستبدأ عمليات التسليم قريباً.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت أنها طورت شريحة جديدة ذات أداء أقل، تلبي جميع معايير التصدير الأمريكية، ما يسمح بشحنها إلى الصين.

ووفقاً لما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، التقى هوانج بترمب الأسبوع الماضي، في محاولة لإقناعه بضرورة السماح لشركته بمواصلة التعامل مع الصين والاستفادة من مواهب الذكاء الاصطناعي هناك.

وأضافت المصادر، أن هوانج أبلغ ترامب بأنه ينبغي السماح لشركة "إنفيديا" ببيع تقنيتها بحرية في معظم أنحاء العالم حتى تتمكن الشركات الأمريكية من الهيمنة على الذكاء الاصطناعي.