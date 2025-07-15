استطلاع يكشف رفضا واسعا داخل مجتمع الاحتلال لتجنيد أبنائهم بالجيش

قال استطلاع نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بالتعاون مع معهد دراسات الأمن القومي للاحتلال، إن 41% من الإسرائيليين قالوا إنهم سيشجعون أبناءهم على رفض الخدمة في جيش الاحتلال إذا تم تمرير قانون يعفي الحريديين من التجنيد.

وذكر الاستطلاع أن 45% قالوا إنه إذا أُقر مثل هذا القانون، فإنهم سيشجعون أبناءهم على التجنيد في الجيش، لكن ليس في مهام القتالية.

وأردف الاستطلاع أن 44% يعتقدون أن "قانون الإعفاء من التجنيد" سيضر بشدة بدافعية الخدمة القتالية.

يأتي ذلك فيما قال المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" العبرية، آفي أشكنازي، إن الجنود الثلاثة الذين أعلن عن مقتلهم في جباليا قتلوا داخل دبابة "ميركافا مارك 4" التي تعتبر "أفضل وأقوى دبابة في العالم من ناحية الحماية".

وتعد الواقعة وما سبقها من عمليات قوية للمقاومة الفلسطينية من الأمور الدافعة للاحجام من قبل أهالي الإسرائيليين في إرسال أبنائهم في الخدمة بجيش الاحتلال الذي يرتكب مجازر يومية بحق الفلسطينيين العزل.