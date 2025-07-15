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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استطلاع يكشف رفضا واسعا داخل مجتمع الاحتلال لتجنيد أبنائهم بالجيش

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

قال استطلاع نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بالتعاون مع معهد دراسات الأمن القومي للاحتلال، إن 41% من الإسرائيليين قالوا إنهم سيشجعون أبناءهم على رفض الخدمة في جيش الاحتلال إذا تم تمرير قانون يعفي الحريديين من التجنيد.

وذكر الاستطلاع أن 45% قالوا إنه إذا أُقر مثل هذا القانون، فإنهم سيشجعون أبناءهم على التجنيد في الجيش، لكن ليس في مهام القتالية.

وأردف الاستطلاع أن  44% يعتقدون أن "قانون الإعفاء من التجنيد" سيضر بشدة بدافعية الخدمة القتالية.

يأتي ذلك فيما قال المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" العبرية، آفي أشكنازي، إن الجنود الثلاثة الذين أعلن عن مقتلهم في جباليا قتلوا داخل دبابة "ميركافا مارك 4" التي تعتبر "أفضل وأقوى دبابة في العالم من ناحية الحماية".

وتعد الواقعة وما سبقها من عمليات قوية للمقاومة الفلسطينية من الأمور الدافعة للاحجام من قبل أهالي الإسرائيليين في إرسال أبنائهم في الخدمة بجيش الاحتلال الذي يرتكب مجازر يومية بحق الفلسطينيين العزل.

استطلاع رفض واسع مجتمع الاحتلال يديعوت أحرونوت معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيليين رفض الخدمة جيش الاحتلال

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