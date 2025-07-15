قتـــ.لى وجرحى في الجيش السوري جراء قصف إسرائيلي علي مدينة السويداء



أفادت تقارير إعلامية بسقوط قتلى وجرحى من الجيش السوري جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدينة السويداء جنوبي سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي : بتوجيهات من المستوى السياسي بدأنا مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء جنوبي سوريا

وأفادت وكالة الأنباء السورية أن قوات الجيش بدأت في سحب الآليات الثقيلة من السويداء تمهيدا لتسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي

وحذر وزارة الداخلية السورية تحذيرا من أي تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة أو الخاصة تحت أي ذريعة بعد دخول القوات الحكومية إلى السويداء.

وشددت الداخلية السورية في بيان لها علي انها سنتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي عنصر يثبت تورطه في تجاوزات خلال تنفيذ المهمة في السويداء

وذكرت الداخلية السورية أن دخول القوات الحكومية إلى السويداء يهدف لضبط الأوضاع وحماية الأهالي ضمن التزام بالقانون واحترام حقوق المواطنين

وقال وزير الدفاع السوري: أصدرنا تعليمات صارمة للقوات في السويداء لحماية الأهالي والممتلكات والحفاظ على السلم المجتمعي

وأضاف وزير الدفاع السوري: سنسلم أحياء السويداء لقوى الأمن الداخلي بعد التمشيط لضبط الفوضى وعودة الأهالي والاستقرار

وتابع وزارة وزير الدفاع السوري: وجهنا ببدء انتشار الشرطة العسكرية في السويداء لضبط السلوك ومحاسبة المتجاوزين.