الجيش السوري يسحب آلياته الثقيلة من السويداء



أفادت وكالة الأنباء السورية أن قوات الجيش السوري بدأت في سحب الآليات الثقيلة من السويداء تمهيدا لتسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي

وبدوره؛ حذر وزارة الداخلية السورية تحذيرا من أي تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة أو الخاصة تحت أي ذريعة بعد دخول القوات الحكومية إلى السويداء.



وشددت الداخلية السورية في بيان لها علي انها سنتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي عنصر يثبت تورطه في تجاوزات خلال تنفيذ المهمة في السويداء

وذكرت الداخلية السورية أن دخول القوات الحكومية إلى السويداء يهدف لضبط الأوضاع وحماية الأهالي ضمن التزام بالقانون واحترام حقوق المواطنين

ومن جانبه؛ قال وزير الدفاع السوري: أصدرنا تعليمات صارمة للقوات في السويداء لحماية الأهالي والممتلكات والحفاظ على السلم المجتمعي

وأضاف وزير الدفاع السوري: سنسلم أحياء السويداء لقوى الأمن الداخلي بعد التمشيط لضبط الفوضى وعودة الأهالي والاستقرار

وختم وزير الدفاع السوري: وجهنا ببدء انتشار الشرطة العسكرية في السويداء لضبط السلوك ومحاسبة المتجاوزين.