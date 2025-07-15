قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرف لبنان المركزي يحظر التعامل مع جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله
كل الطرق أغلقت.. بيراميدز يرفض عرض الزمالك لضم نجم الفريق
انسحاب الجيش السوري من السويداء.. وغارات إسرائيلية على مواقع عسكرية
فرص عمل للأطباء في الخليج براتب 350 ألف جنيه .. التخصصات والشروط
كريم الدبيس يكشف كواليس رحيله عن الأهلي: كولر كان يراوغني.. وريبيرو كان صريحًا
موقف محرج شوية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة وسام أبو علي في الأهلي
مليار جنيه إسترليني.. مانشستر سيتي يبرم أكبر صفقة رعاية في تاريخ كرة القدم
مصر تُفعّل شراكاتها الدولية للتنمية والمناخ لتحقيق الأمن الغذائي والمناخي
واشنطن تتحرك ضد الإخوان.. مشروع قانون لتصنيفها كمنظمة إرهابية
الحكومة: 126 منفذا تقدم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية
الخارجية القطرية: لا يمكن لأي وسيط تحديد مدى زمني لمفاوضات غزة
الرئيس السيسي: مصر تؤكد ثقتها في قدرة ترامب على حل المشاكل وإرساء السلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تُفعّل شراكاتها الدولية للتنمية والمناخ لتحقيق الأمن الغذائي والمناخي

رانيا المشاط
رانيا المشاط
هاجر رزق

في خطوة جديدة تؤكد ريادة مصر على الساحة الدولية، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، د. رانيا المشاط، اليوم الثلاثاء، في ورشة العمل الوطنية التابعة للأمم المتحدة حول مبادرة "التقارب"، التي تستهدف تعزيز التكامل بين النظم الصحية والغذائية والعمل المناخي، وذلك ضمن جهود دولية متصاعدة لمواءمة أهداف التنمية مع الالتزامات المناخية العالمية، وذلك في إطار دعم الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030.

تأتي مشاركة مصر في هذه المبادرة الأممية استمرارًا لدورها القيادي في ملفات الغذاء والمناخ والتنمية المستدامة، وترسيخًا لشراكاتها المتعددة مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين في سبيل دعم أجندة 2030 وتحقيق تحول تنموي شامل ومستدام.

وفي كلمتها الافتتاحية عبر الفيديو، أكدت وزيرة التخطيط حرص مصر على مواصلة العمل مع شركاء التنمية الدوليين لدعم الاستثمارات المناخية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة، وذلك عبر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"، التي نجحت حتى الآن في حشد استثمارات تقدر بـ14.7 مليار دولار، مؤكدة إشادة الأمم المتحدة بنجاح هذه المنصة كنموذج لتحويل الالتزامات المناخية إلى مشروعات قابلة للتمويل.

وشددت «المشاط» على أن تعزيز الترابط بين الغذاء والمناخ لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة التي تبنّت نهجًا تكامليًا عبر حوار وطني شامل جمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف إعادة تصميم نظم الغذاء وفق متطلبات المناخ.

كما استعرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تعكس إيمان الدولة المصرية بأن الأمن الغذائي والمرونة المناخية وجهان لعملة واحدة. وأكدت أن الحكومة المصرية انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، ومن وضع السياسات إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية.

وأوضحت أن القطاع الزراعي، الذي يساهم بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 28% من فرص العمل، يُعد أحد المحاور الأساسية في الرؤية التنموية، داعية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في سلاسل القيمة الغذائية، وتوجيه التمويل المناخي لهذا القطاع الذي لا يزال يحصل على أقل من 10% من إجمالي التمويل المناخي العالمي، رغم مساهمته الكبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما أشارت الوزيرة إلى مبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية بشرية شاملة، مؤكدة أن كل دولار يُستثمر في التغذية يمكن أن يدر عائدًا يصل إلى 16 دولارًا من خلال تحسين الصحة والإنتاجية.

وشهدت الورشة، التي تم تنظيمها برعاية مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة، حضورًا دوليًا رفيع المستوى، حيث ناقشت آليات التلاقي بين نظم الأغذية والأهداف المناخية، إلى جانب استعراض تجارب الدول الأعضاء في دمج العمل المناخي ضمن السياسات الغذائية الوطنية.

رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مبادرة التقارب أهداف التنمية المستدامة وزيرة التخطيط ملفات الغذاء المناخ الغذاء والمناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حالة الطقس

احذروا .. موجة حارة قوية وأمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15 يوليو

والد حفيدة ام كلثوم لصدي البلد هي وارثة الفن منها و لكن مش عايزة تكمل مسيرتها (خاص )

والد حفيدة أم كلثوم لصدى البلد: هي وارثة الفن منها ولكن مش عايزة تكمل| خاص

إمام عاشور

إمام عاشور يضع شرطا صعبا لتمديد تعاقده مع الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الهلال

الهلال السعودي يسعى لتمديد عقد بونو

المصري

المصري يطير إلى تونس السبت المقبل للدخول في معسكر مغلق

وسام أبو على

غياب وسام أبو علي عن الجلسة العلاجية يثير أزمة جديدة في الأهلي

بالصور

التين الشوكى يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف عليها

التين الشوكى
التين الشوكى
التين الشوكى

طعم البحر في بيتك.. طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

طريقة عمل الجندوفلي على أصوله
طريقة عمل الجندوفلي على أصوله
طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟.. 5 خطوات تصنع الفارق

كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق
كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق
كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق

لحماية دماغك من أضرار السمنة.. السر في البامية

لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.
لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.
لحماية دماغك من أضرار السمنة.. عليك بالبامية.

فيديو

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد