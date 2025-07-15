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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الهند لـ 105 أشخاص

ارشيفية
ارشيفية
هاجر رزق

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى ولاية هيماشال براديش بالهند إلى 105 أشخاص وأكثر من 184 مصابا، وذلك منذ بداية هبوب الرياح الموسمية فى 20 يونيو الماضي، وفقا لما اعلنته هيئة إدارة الكوارث الهندية.


وتسببت مياه الأمطار الغزيرة في إحداث خسائر بالممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالطرق والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والبنية التحتية.

يذكر أن الأمطار الموسمية بين شهري يونيو وسبتمبرفي جنوب آسيا تسهم في خفض درجات الحرارة، وتجديد إمدادات المياه إلا أنها تتسبب في المقابل بأضرار واسعة، جراء حدوث الانهيارات الأرضية والفيضانات التي ازدادت في الأعوام الأخيرة.

و لقى 61 شخصا من الضحايا مصرعهم جراء حوادث مرتبطة بالأمطار مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة، بينما أودت حوادث الطرق الناجمة عن المياه الغزيرة بحياة 44 شخصا آخرين، بحسب وكالة الأنباء الهندية.

الأمطار الرياح الموسمية الهند الكوارث الهندية الأمطار الموسمية الضحايا

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