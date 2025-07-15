قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن التفاصيل المسربة للمحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عادة ما تكون مزيفة.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب دعا زيلينسكي إلى زيادة الضغط على موسكو وسانت بطرسبرج، ورد زيلينسكي على ذلك بطلب أسلحة بعيدة المدى.

وصرح بيسكوف للصحفيين: لم يظهر هذا الخطاب مؤخرًا، كقاعدة عامة، يتبين أن كل شيء زائف في أغلب الأحيان، ولكن في كثير من الأحيان، تظهر أحيانًا تسريبات خطيرة، بما في ذلك من وسائل إعلام كنا نعتبرها سابقًا محترمة للغاية.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطيرة للغاية.

وأعلن ترامب يوم الاثنين أن واشنطن ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية، وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي .