مسئولة أممية: حياة مليوني فلسطيني في غزة على المحك بسبب نقص الغذاء

أكدت ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، أن إسرائيل تمارس إبادة جماعية في قطاع غزة تتكشف أمام أعيننا.

وأضافت "بكر"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما ترتكبه إسرائيل بحق وكالة أونروا يمثل انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة، ونحن نعمل وفقًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويجب وقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأوضحت، أن 1.1 مليون امرأة بغزة يعتمدن على حماية المجتمع الدولي للحصول على الطعام الكافي، مؤكدةً أن حياة نحو مليوني فلسطيني في غزة على المحك بسبب نقص المواد الغذائية.

وأشارت المديرة الإقليمية للصندوق الأممي للسكان، إلى أن 12 مليون سيدة في دارفور يتعرضن للعنف ويواجهن حياة صعبة، مطالبة المجتمع الدولي بمتابعة الوضع في السودان وزيادة التمويل والمساعدات.