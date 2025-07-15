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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود فوزي يشهد افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMF

المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي،
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، افتتاح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMF، الذي يقام هذا العام تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات".

حضر الافتتاح الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والمهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشئون التعدين، و انطونيو اوبورو، وزير المناجم والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية.

والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائب شحاتة ابوزيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب محمد اسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقدم مشؤوع قانون الثروة المعدنية، ونواب محافظي الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان، وعدد من السادة سفراء الدول العربية والأجنبية، إلى جانب كبار مسئولي قطاعات التعدين في الدول العربية والأفريقية، والرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية.

ويُعقد منتدى مصر للتعدين هذا العام بهدف دفع المحادثات حول الاستثمار والسياسات والتراخيص، والاستكشاف، والاستغلال، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب بناء سلاسل قيمة وتوريد مرنة ومسئولة للمعادن من خلال بناء تحالفات وشراكات استراتيجية.

وتم افتتاح المعرض المصاحب لمنتدى مصر للتعدين في نسخته الرابعة والذي انطلق اليوم بحضور كبار الشخصيات من الوزراء وسفراء الدول ونواب البرلمان والمحافظين والرؤساء التنفيذيين لشركات التعدين، حيث يشهد المعرض هذا العام مشاركات متنوعة من الشركات العاملة في صناعة التعدين علي المستويين المحلي والدولي.

وعلى هامش المنتدى تم توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز استثمارات الذهب والمعادن في مصر، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع التعدين، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقيتين جديدتين مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٥.

الاتفاقية الاولى اتفاقية ترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين وزاره البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد اشانتي.

والاتفاقية الثانية تشمل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري بين وزارة البترول والثروة المعدنيه وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة باريك العالمية.

وقام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتكريم مجموعة من السادة الوزراء وكبار المسئولين والشخصيات علي دورهم كشركاء للعمل التكاملي مع وزارة البترول والثروة المعدنية في النهوض بقطاع التعدين وإنجاز العديد من الخطوات الهامة لتهيئة مناخ الاستثمار الجاذب، وشملت قائمة المكرمين: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية و القانونية والتواصل السياسي، الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، وتسلمها نيابة عنه نائب الوزير الأستاذ شريف الكيلاني، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، محافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط وتسلمها نيابة عنه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية بمجلس النواب، النائب محمد اسماعيل مقدم مشروع قانون الثروة المعدنية بمجلس النواب، المهندسة هدي منصور، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة السكري للذهب عن شركة انجلوجولد اشانتي العالمية، المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي الكتريك وشريك الاستثمار الوطني بقطاع التعدين، الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وتعليقا على تكريمه في منتدى مصر للتعدين، صرح المستشار محمود فوزي، باننا لم نقم الا بواجبنا خدمة لصالح بلادنا وتنفيذا للتوجيهات والتكليفات الرئاسية، وان الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية نموذج وطني مشرف ، ويتمتع بعلاقات دولية واسعة في مجال الطاقة والمعادن، تنعكس إيجابيًا على المصالح الوطنية ونشكره على هذا التكريم.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية التواصل السياسي المهندس كريم بدوي وزير البترول

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