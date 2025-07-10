محمود فوزي في افتتاح معسكر "صحح مفاهيمك": استثمار الدولة في الشباب رهان على المستقبل

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فعاليات انطلاق معسكر "صحح مفاهيمك"، الذي ينظمه اتحاد "بشبابها" بأكاديمية الأوقاف الدولية، بمشاركة 150 شابًا وفتاة من مختلف المحافظات، في إطار الاستعداد لحملة وطنية لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار الهدامة.

حضر الفعالية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ومحمد محمود رئيس اتحاد "بشبابها"، إلى جانب عدد من القيادات الشبابية والتنفيذية.

في كلمته، أكد الوزير محمود فوزي أن المعسكر ليس مجرد لقاء شبابي، بل منصة فكرية لتعزيز الفهم الصحيح للدين، وتشكيل وعي جديد قائم على التوازن بين الأصالة والمعاصرة، مشيرًا إلى أن الشباب هم "قلب مصر النابض وسواعدها التي تبني وتُبدع"، وأن تمكينهم هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، ضمن رؤية الدولة 2030.

وثمّن الوزير فوزي جهود وزارتي الأوقاف والشباب في تنظيم المعسكر، مشيدًا بدور الدكتور أسامة الأزهري في مسيرة التجديد الديني، والدكتور أشرف صبحي في دعم المبادرات الشبابية، داعيًا المشاركين إلى استغلال هذه الفرصة لصياغة وعيهم وبناء قدراتهم، ليكونوا سفراء للفهم الصحيح والمعرفة في المجتمع.

وأكد أن الإسلام ليس مجرد شعائر بل هو منهج حياة متكامل، ونظام قيمي يربط بين السماء والأرض، داعيًا إلى فهم الدين بروح منفتحة تراعي الثوابت وتواكب متغيرات العصر.

واختُتمت الكلمة بدعوة صريحة للشباب بالتحلي بالجدية والمسؤولية، والعمل على نقل ما تعلموه إلى دوائرهم المجتمعية، في ظل ما يواجهه المجتمع من تحديات فكرية وسلوكية تتطلب جهدًا جماعيًا قائمًا على الوعي والمعرفة.