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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار محمود فوزي بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

- الوزير "فوزي" يشكر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ: قامة وطنية كبيرة وأخلاق عالية وقيادته رشيده وانحيازاته وطنية

- وزير الشئون النيابية: المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التعاون المثمر بين الحكومة ومجلس الشيوخ في إطارٍ من الاحترام المتبادل والعمل المشترك

بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الإثنين ٢٣ يونيو، عقب الجلسة العامة للمجلس.

وتوجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالشكر والتقدير إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأشاد بدور مجلس الشيوخ كبيتٍ للخبراء في مختلف المجالات والتخصصات، تحت قيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

معربًا عن خالص شكره وامتنانه للأستاذ الجليل معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس القامة الدستورية الوطنية الكبيرة على أخلاقه العالية الكريمة وعلى قيادته الحكيمة الرشيدة وأدائه الوطني الرصين وانحيازاته الواضحة لصالح الوطن.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار هذا التعاون المثمر بين الحكومة ومجلس الشيوخ، في إطارٍ من الاحترام المتبادل والعمل المشترك، بما يعكس إيمان الجميع بوحدة الهدف والعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن.

الشيوخ مجلس الشيوخ محمود فوزي المستشار محمود فوزي البرلمان

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