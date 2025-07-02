المستشار محمود فوزي: الحكومة ستقدم للبرلمان تعديلا على قانون الإيجار القديم

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الخاص بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأعضاء بالانتباه وعدم الالتفاف حول الوزراء.

وقال جبالي، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب: اليوم، الأربعاء: "يجب أن توضح لنا الحكومة هل ستتقدم بأي مقترح في ضوء المناقشات التي تمت بالأمس؟"، فرد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "شكرًا دولة الرئيس شكرا المجلس الموقر، الجميع يعلم أهمية هذا المشروع والمجلس والحكومة يتعاملان معه بالعناية الواجبة ولا يمكن أن نستمع لكل هذه الأصوات دوت أن نتفاعل معها بالتأكيد سيكون هناك بعض التعديلات المقدمة من الحكومة التي تعكس استجابة للمقترحات والمناقشات التي تمت على مدار الأيام والأسابيع الماضية سنتقدم بتعديلات تطمئن الأطراف جميعًا".

