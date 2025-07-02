خالد أبو بكر ينتقد أداء البرلمان والإعلام في تغطية قانون الإيجار القديم ويطالب بالشفافية

انتقد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، الأداء الحالي للبرلمان في مناقشة قانون الإيجار القديم، معربًا عن أسفه لنقص المعلومات والبيانات التي تدعم النقاشات، ما أدى إلى حالة من الفوضى والارتباك.

وأكد أن جلسات البرلمان شهدت عدم وضوح في الخطاب الحكومي، مع غياب التفاعل المناسب مع القضايا الجوهرية.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن البرلمان شهد مشاهد مصطنعة وأداءً غير طبيعي من بعض الأعضاء والأحزاب التي يُراد بها دعم الحكومة بشكل شكلي فقط، ما ينعكس سلبًا على صورة العملية التشريعية، موضحًا، أن هذه الممارسات تُبعد الشفافية عن العمل البرلماني، وتقلل من ثقة الشعب في مؤسساته.

ودعا، رئيس مجلس النواب ووسائل الإعلام لتغطية جلسة مناقشة القانون بشكل مباشر وشفاف، مشيرًا إلى أهمية توصيل الحقائق كاملة للرأي العام.

وأعرب عن أمله في أن يتم تجاوز هذه الأزمة الصعبة بمسؤولية تليق بتاريخ مصر ومواطنيها، مؤكدًا أن الإعلام الحر والنقد البناء هما السبيل لتحقيق هذا الهدف.