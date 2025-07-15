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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025 .. تعرف عليها

البطاقة الشخصية
البطاقة الشخصية
أحمد مهدي

يبحث الكثير عن طريقة استخراج البطاقة الشخصية 2025 في خلال ساعات بسيطة، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمات استخراج البطاقة الشخصية 2025 من العباسية في خلال نصف ساعة.

رسوم استخراج البطاقة الشخصية في نصف ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 واستلامها في خلال نصف ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيها ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل لـ 315 جنيها لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.

أسعار البطاقة الشخصية 2025

حددت وزارة الداخلية أسعار البطاقة الشخصية 2025، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

سعر استخراج البطاقة الشخصية 2025

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي واستلامها في خلال 24 ساعة وذلك مقابل مبلغ 185 جنيها حيث يتم التوجه إلى مراكز الأحوال المدنية في سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول لاستخراج البطاقة.

استخراج بطاقة شخصية مستعجلة 2025

وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، وعن أسعار بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.

سعر البطاقة الشخصية 2025

تتضمن أسعار بطاقة الرقم القومي المستعجلة، 615 جنيها في المنزل وتصدر في نفس اليوم، و350 جنيها في العباسية وتصدر في ذات اليوم، و185 جنيها في المراكز التجارية المختلفة ويتم استلامها في خلال 24 ساعة.

مواعيد عمل الأحوال المدنية

تعمل الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الثامنة مساء بشكل يومي، حيث يمكن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة في قطاعات الأحوال المدنية المختلفة.

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